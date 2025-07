Sandy se emociona ao refletir sobre o amor e os desafios da vida artística

Durante sua participação no programa Nesse Canto Eu Conto, exibido na última quarta-feira (2), Sandy abriu o coração ao abordar questões relacionadas ao amor e às expectativas que envolvem sua vida pessoal. Em uma conversa íntima com a cantora Liniker, convidada da segunda edição da atração, Sandy falou sobre como sente a pressão constante da opinião pública em torno de seus relacionamentos. "Me incomoda ver o quanto a minha vida é pautada pela questão do amor romântico. Isso é uma coisa muito grande, que às vezes eu queria até que fosse menos na minha vida", confessou.

O diálogo entre as artistas se aprofundou, especialmente quando Liniker compartilhou sua perspectiva sobre o afeto na rotina de quem vive da arte. A cantora, que lançou recentemente o álbum Caju, destacou o quanto é difícil encontrar apoio emocional após o fim dos compromissos profissionais. "O amor para artista é o momento mais sublime, que é quem vai dar carinho depois das quarenta mil pessoas que você cantou em uma noite. Quem é que vai ser seu colo?", questionou. Ela também refletiu sobre o desafio de manter a simplicidade quando se está sempre em movimento: "Porque muitas vezes é o ar condicionado frio do hotel…".

Tocada pelas palavras de Liniker, Sandy se emocionou ao falar sobre sua forma de se envolver nas relações. "Você tava falando dessa coisa da entrega, da gente se entregar demais e da gente querer se entregar 100% e esperar isso do outro também, mas não dá tempo de não se entregar", disse, com a voz embargada. Para ela, viver intensamente os sentimentos é inevitável, mesmo que nem sempre seja correspondido da mesma forma.

O encontro entre as duas artistas proporcionou um momento raro de vulnerabilidade pública, ao revelarem que, por trás do sucesso e da visibilidade, existe uma busca genuína por acolhimento, cuidado e afeto.

