Ex-BBB Key Alves anuncia que está grávida primeiro filho com Bruno Rosa

A jogadora de vôlei e ex-BBB Key Alves, de 25 anos, anunciou nesta sexta-feira (4) que está grávida do seu primeiro filho. O bebê é fruto do relacionamento com o cantor sertanejo Bruno Rosa, com quem é casada há pouco mais de um ano. A gestação, segundo o casal, já está no terceiro mês. O anúncio foi feito por meio das redes sociais e também confirmado por sua assessoria, que relatou que os primeiros indícios surgiram após um jantar, quando Key percebeu o atraso menstrual e decidiu fazer um teste de farmácia.

A confirmação da gravidez trouxe um turbilhão de emoções para os dois, que sempre sonharam em formar uma família. "Estamos vivendo literalmente um sonho, o bebê nem nasceu e já é tão amado", declarou Key Alves. Já Bruno ressaltou: "É um momento único nas nossas vidas. Estamos muito felizes e ansiosos para cada fase que está por vir". O casal revelou que já escolheu o nome do bebê, embora ainda não saibam o sexo, o que será revelado em um chá já em preparação.

Em uma publicação no Instagram, o casal compartilhou um texto emocionado celebrando o novo capítulo da vida. "Chegou sem avisar e tomou conta de nós", escreveram, agradecendo a Deus pela realização do sonho de formar uma família. "Agora sim sabemos o verdadeiro significado de amar um filho", completaram, emocionados com a descoberta.

Conhecida por sua participação no BBB 23, Key Alves tem se destacado nas quadras e também como influenciadora. Já Bruno Rosa é o responsável por músicas como Cerveja e Socorro e Indecisão, além de ser o intérprete da canção Paredes Pintadas, que embalou o vídeo do anúncio. Para o casal, a chegada do bebê representa mais do que um novo ciclo: é a realização de um projeto de vida em conjunto.

