Cinco jogadores para Ancelotti analisar durante passagem pelos EUA

New York (EUA) — Carlo Ancelotti desembarca, nesta segunda-feira (7/7), nos Estados Unidos para acompanhar as últimas três partidas da Copa do Mundo de Clubes da Fifa: as semifinais Fluminense x Chelsea e Real Madrid x Paris Saint-Germain, além da decisão no próximo dia 13. O técnico da Seleção havia manifestado esse desejo depois da vitória por 1 x 0 contra o Paraguai na classificação do Brasil para a Copa de 2026.

"Primeiro, achar onde morar. Segundo, sim, ir à Copa do Mundo de Clubes. Em terceiro, tenho uma lista ampla de jogadores que estão em todo mundo, no Brasil, Europa, Arábia. Tem uns 70 jogadores. Teremos tempo de avaliar cada um. Que todos esses 70 podem ir ao Mundial. Não há uma lista definitiva de 25, 26. Gostei muito da atitude, do compromisso e do ambiente que esses convocados trouxeram nessa primeira convocação", explicou no mês passado.

As semifinais têm alguns homens de confiança de Ancelotti e eles dispensam as avaliações do treinador. São os casos de Marquinhos, Vinicius Junior e Rodrygo. Há dúvidas em relação a nomes como o de Thiago Silva devido à idade e de jovens promissores como Beraldo, Andrey Santos, João Pedro e destaques da campanha do Fluminense. A seguir, o Correio aponta cinco nomes para o italiano focar da área vip do MetLife Stadium amanhã, quarta-feira e no domingo antes de dar uma volta com a esposa e a família nos cartões postais da Big Apple.

Monstro

Thiago Silva faz uma Copa do Mundo de Clubes impecável até o momento. Aos 40 anos, mostra eficiência jogando em linhas de quatro ou de três defensores segundo o cardápio tático do técnico Renato Gaúcho. Segundo as estatísticas da Fifa, o Monstro ainda não foi driblado e fez só duas faltas no torneio até o momento. A partida contra o Chelsea, pelo qual foi campeão mundial em 2021, será importante para Carlo Ancelotti ver se ele suportará pela terceira vez um duelo de alta intensidade. Brilhou na fase de grupos contra o Borussia Dortmund e no duelo com a Internazionale. Por que não disputar a Copa?

Prova dos 9

A Seleção Brasileira procura desesperadamente por um centroavante capaz de fazer gol. Pedro foi bem pelo Flamengo. Vitor Roque muito menos com a camisa do Palmeiras. Igor Jesus fez a diferença no triunfo do Botafogo contra o PSG. O matador do Fluminense é argentino. Com a contusão de Delap, a chance de comandar o ataque do Chelsea pode cair no colo de João Pedro amanhã. Excelente chance de mostrar serviço para o técnico da Seleção em uma partida decisiva diante do clube formador. Menino de Xerém, João Pedro foi convocado neste ciclo para a Copa do Mundo de 2026. Os treinadores Fernando Diniz e Dorival Júnior chamaram João Pedro anteriormente.

Zagueiro acessório

A expulsão de Pacho dá margem para Beraldo iniciar a partida contra o Real Madrid e se provar diante de um adversário de altíssimo nível contra Vinicius Junior, Gonzalo García, Kylian Mbappé, Jude Bellingham e companhia. O beque do PSG esteve na primeira lista de Carlo Ancelotti e pode conquistá-lo de vez na corrida por vaga para a lista final da Copa de 2026. A concorrência é muito pesada com Marquinhos, Éder Militão, Gabriel Magalhães, Bremer, Alexsandro e Thiago Silva, por exemplo, para citar apenas as referências em atividade no Velho Continente.

Volante virado

Matheus Martinelli está fora da semifinal contra o Chelsea, mas Carlo Ancelotti o monitorou nas férias pela tevê nos jogos da fase de grupos, das oitavas e das quartas, quando fez um golaço na vitória contra o Al Hilal. Além de ser ótimo marcador, ele inicia jogadas e tem participação em lances decisivos na campanha do Fluminense até as semifinais. Martinelli pode disputar a finalíssima em 13 de julho. Do contrário, continuará sendo monitorado na Copa do Brasil, Sul-Americana ou no Brasileirão durante o restante da temporada.

Sombra do Casemiro

Andrey Santos constou na primeira lista do técnico Carlo Ancelotti. Sinal de que havia um namoro antigo do treinador com o volante do Chelsea. O volante tem entrado em campo nas partidas do Chelsea e é considerado estepe para Casemiro, provavelmente o dono absoluto da posição no meio de campo. O jogador revelado pelo Vasco jogou 89 minutos contra o Palmeiras, deu um chute a gol. Se ele entrar contra o Fluminense, Carlo Ancelotti terá mais uma excelente oportunidade de passar o olho no candidatíssimo a evoluir e virar um dos sucessores de Casemiro no meio de campo.