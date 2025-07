Real Madrid é o penúltimo pedágio do projeto ambicioso do PSG

New Jersey (EUA) — Atual campeão da Champions League com o maior placar da história em um final do torneio nos 5 x 0 diante da Internazionale. Um gol sofrido na Copa do Mundo de Clubes da Fifa na derrota por 1 x 0 para o Botafogo na fase de grupos. Por sinal, o único revés nos últimos 10 jogos. Os elogios do técnico do Chelsea, Enzo Maresca, não são por acaso ao Paris Saint-Germain, adversário do Real Madrid, nesta quarta-feira (9/7), às 16h, no MetLife Stadium, na segunda semifinal do novo torneio da Fifa: "Não sei se o PSG joga o melhor futebol, mas é o que eu mais gosto", cravou o italiano.

Há vários desafios para o protagonista da tríplice coroa na temporada do Velho Mundo. Além da Orelhuda, o PSG ganhou o Campeonato Francês e a Copa da França. Para conquistar o mundo em um ponto estratégico como a região de Nova York/Nova Jersey, nos Estados Unidos, o projeto árabe do Qatar Sports Investments (QSI) terá de desbancar o papa-títulos de mundiais. A camisa merengue é pesada. São nove estrelas em diferentes versões da competição: Copa Intercontinental, Copa Toyota e Mundial de Clubes.

Para elevar um pouquinho o sarrafo, o PSG terá de lidar com um estádio tomado de camisas brancas. No último sábado, o Real Madrid colocou praticamente sozinho mais de 70 mil pessoas na arena no triunfo por 3 x 2 contra o Real Madrid. É preciso lidar com desfalques importantes. Luis Enrique não contará com Willian Pacho e Lucas Hernández. Ambos receberam cartão vermelho nas quartas contra o Bayern de Munique, pegaram dois jogos de suspensão do Comitê Disciplinar da Fifa e foram dispensados. Entraram em férias.

Leia também: Chelsea elimina o Fluminense e está na final da Copa



O Real Madrid também tem baixas relevantes. Como se não bastassem as ausências de Camavinga, Alaba, Mendy e Endrick, o zagueiro Huijsen cumprirá suspensão. Sucessor do técnico Carlo Ancelotti, o espanhol Xabi Alonso tem apenas um mês e sete dias de trabalho para apresentar um futebol superior ao do italiano no duelo com o PSG.

A partida é especial para Kylian Mbappé. Reserva durante toda a Copa do Mundo de Clubes da Fifa devido ao tratamento de uma lesão, o ex-jogador pode se reencontrar com o time pelo qual jogou sete temporadas e saiu pela porta dos fundos com direito a uma batalha na Justiça. O atacante protesta dívida de 55 milhões de euros (R$ 351 milhões) em salários não pagos. Nos bastidores da Copa do Mundo, corre a informação de que, na véspera da partida, ele buscou a reconciliação com os proprietários do clube para encerrar a discussão.

Luis Enrique tem uma relação curiosa com o Real Madrid. Vestiu a camisa branca de 1991 a 1996, mas não morre de amores pelo clube da capital. A preferência é pelo Barcelona, onde brilhou como jogador e, principalmente, na função de técnico ao empilhar nove troféus.

Ele, volta e meia, é cogitado para assumir o Real Madrid, mas não deseja por questões ideológicas. "Creio que não exista alguém na história que tenha sido jogador de Barcelona e Real Madrid além de ser técnico de Barça e Real. Posso bater um recorde... mas não vou fazer", disse Luis Enrique ao canal 3Cat, em 2024. "É brincadeira, é brincadeira. Não tenho nenhuma intenção. Já provei e não quero mais", descartou o treinador de 55 anos.

A preferência pelo Barcelona ficou clara em 2009, quando o Barcelona goleou o Real Madrid por 6 x 2, com Lionel Messi no papel de falso 9, e Luis Enrique foi às redes sociais publicar: "Que maravilha ser torcedor do Barcelona e culé nesta noite. Fomos infinitamente superiores. Poucas vezes, pude ver uma diferença tão grande. Que maravilha Iniesta, Xavi e Messi e Puyol marcando um gol! Foi um orgasmo futebolístico. Na casa do eterno rival, com um estádio lotado... Uma obra de arte ao alcance de poucas equipes do mundo".

Ficha técnica

Paris Saint-Germain x Real Madrid

Quando: Quarta-feira (9/7), às 16h

Local: MetLife Stadium (EUA)



Copa do Mundo de Clubes

Semifinal (jogo único)

Transmissão: CazéTV, Globo e SporTV

Árbitro: Szymon Marciniak (Polônia)



PSG (4-3-3)

Donnarumma;

Hakimi, Marquinhos, Beraldo e Nuno Mendes;

João Neves, Vitinha e Fabian Ruiz;

Barcola, Doué e Kvaratskhelia

Técnico: Luis Enrique (Espanha)



Real Madrid (4-3-1-2)

Courtois;

Alexander Arnold, Rüdiger, Asensio e Fran Carcía;

Valverde, Tchouaméni e Güler;

Bellingham;

Gonzalo García e Vinicius Junior

Técnico: Xabi Alonso (Espanha)