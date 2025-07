Virou Champions! Chelsea elimina o Fluminense e está na final da Copa

João Pedro acertou o ângulo do goleiro Fábio duas vezes: a cria de Xerém virou carrasco do clube formador na semifinal da Copa do Mundo de Clubes da Fifa - (crédito: Franck Fife/AFP)

New Jersey — O Fluminense fez a torcida querida — e até adversária— gritar de emoção na Copa do Mundo de Clubes da Fifa, mas o Chelsea deu “game over” na campanha tricolor nesta terça-feira. O atual campeão da Conference League, terceiro título mais relevante da Europa, venceu por 2 x 0 no MetLife Stadium com uma prova dos tempos de globalização do futebol.

Revelado pelo Fluminense, João Pedro seria o centroavante tricolor se não tivesse sido vendido em 2019 para o modesto Watford por 11,5 milhões à época. Inevitável no capitalismo selvagem da bola no qual a equipe carioca nada mais é do que exportador de pés de obra. Seis anos depois, o mesmo João Pedro, que rendeu ao time das Laranjeiras um importante percentual na transferência do Brighton para o Chelsea por 63,7 milhões de euros, virou carrasco de quem investiu na formação do talento de 23 anos.



João Pedro coloca o Chelsea na final do próximo domingo, à espera do desfecho do duelo entre Paris Saint-Germain e Real Madrid, nesta quarta-feira, às 16h, no MetLife Stadium. Pessoalmente, o centroavante ganha pontos com o técnico Carlo Ancelotti. O técnico italiano da Seleção viu do camarote a exibição de gala do candidato a vestir a camisa 9 na Copa do Mundo de seleções, nos EUA, no Canadá e no México.

Último dos times brasileiros na competição, o Fluminense dá adeus com a melhor campanha. Flamengo e Botafogo caíram nas oitavas. O Palmeiras tombou nas quartas contra o mesmo Chelsea. Dono do 19ª elenco mais valioso entre os 32 participantes e com o menor orçamento entre os os oito melhores deste torneio, o Fluminense encerra entre os quatro, ao lado de potências como o próprio Chelsea, Real Madrid e PSG. De volta ao país, pois não há decisão de terceiro lugar, retomará as disputas da Copa do Brasil, Brasileirão e Copa Sul-Americana neste segundo semestre do calendário nacional.

Sob um calor de 35ºC e sensação de 40ºC, o Chelsea tomou a iniciativa do jogo com uma proposta clara: ter a posse da bola, abrir o placar e controlar o ritmo da partida. O técnico Enzo Maresca escoheu o atalho para abrir o placar: ataques em cima do ala-direito Guga. O setor ficou vulnerável sem o experiente Samuel Xavier. Como ele não está 100%, Renato Gaúcho teve de abrir mão dele, mas manteve o sistema com três zagueiros. O escolhido mostrou dificuldade na adaptação ao sistema e sofreu bastante com as triangulações do lateral Cucurella, do meia Enzo Fernández e do meia-atacante Pedro Neto naquele setor.

O gol do Chelsea saiu justamente ali, mas dos pés de um ex-jogador do Fluminense. Eleito para substituir suspenso Delap, João Pedro ganhou pontos com o técnico da Seleção. Da tribuna de honra, o italiano viu o atacante aproveitar um erro de Cano na saída de bola. Pedro Neto cruzou a bola para área, Thiago Silva afastou parcialmente e ela sobrou para João Pedro. O centroavante aproveitou o espaço dado por Guga na marcação e finalizou com plasticidade no canto direito do goleiro Fábio. Um golaço!

João Pedro foi vendido pelo Fluminense ao Watford por 11,5 milhões de euros em 2019. Seis anos depois, o Chelsea desembolsou 63,7 milhões de euros neste mês para tirá-lo do Brighton e tê-lo na Copa do Mundo de Clubes da Fifa. Fernando Diniz e Dorival Júnior convocaram o menino de Xerém para a Seleção neste ciclo. Carlo Ancelotti, ainda não.

Depois de sair atrás no placar pela primeira vez no torneio, o Fluminense reagiu. Tinha menos posse da bola, mas procurava o gol. Hércules só não foi às redes pela terceira vez depois de uma tabelinha com Cano porque Cucurella salvou em cima da linha. A bola havia passado por baixo do goleiro Roberto Sánchez e entraria.

Em um lance polêmico, a torcida do Fluminense ficou eufórica com a sinalização de pênalti após uma cobrança de escanteio. Houve dúvida sobre a intenção de Chalobah ao tocar na bola. O árbitro francês François Letexier revisou o lance no VAR, foi ao microfone e frustrou os tricolores. Os jogadores do Fluminense contra-argumentavam e os Blues aplaudiam.

O segundo tempo começou em ritmo lento. O calor castigava. O Chelsea manteve o plano de se instalar no campo do Fluminense, administrar o jogo e fazer o tempo passar. Moisés Caicedo arriscou um chute de fora da área por cima da meta de Fábio. Cucurella arriscou de fora da área uma finalização cruzada e a bola passou perto da trave esquerda.

Em um raro contra-ataque cedido pelo Chelsea, Everaldo partiu com a bola dominada, escolheu o melhor caminho para finalizar, chutou de direita, mas o goleiro Robert Sánchez estava atento para defender. O erro na tomada da decisão em outra investida custou caro.

Bernal pegou a sobra de uma bola na entrada da área e escolheu rolar a bola para Guga em vez de finalizar. O ala se enrolou com ela e deu início ao contra-ataque letal do Chelsea. Cole Palmer tem apenas 21 anos, mas mostrou força suficiente para ficar de pé depois de uma dura dividida com Renê no meio de campo, repassou a bola a Enzo Fernández e o meia argentino deu passe milimétrico para João Pedro acertar outro chute impecável na meta do goleiro Fábio. O arremate ainda tocou na trave antes de entrar no ângulo esquerdo. Renato Gaúcho deixou o time mais ofensivo, arriscou, perdeu oportunidades escassas, mas não deu, Game over para o tricolor e o futebol brasileiro na Copa.

Ficha Técnica

0 Fluminense (3-5-2)

Fábio;

Ignácio, Thiago Silva e Thiago Santos (Keno);

Guga, Bernal (Lima), Nonato (Soteldo), Hércules (Canobbio) e Renê;

Cano (Everaldo) e Arias

Técnico: Renato Gaúcho

2 Chelsea (4-2-3-1)

Robert Fernández;

Gusto (Reece James), Chalobah, Adarabioyo e Cucurella;

Caicedo e Enzo Fernández (Andrey Santos);

Nkunku (Kiernan), Palmer e Pedro Neto (Madueke);

João Pedro (Nicolas Jackson)

Técnico: Enzo Maresca

Gols: João Pedro, aos 18 do primeiro tempo e aos 11 do segundo tempo

Cartões amarelos: Nonato e Soteldo (Fluminense); Robert Sánchez

Público: 70.556 pagantes

Renda: não divulgada

Árbitro: Frnçois Letexier (França)