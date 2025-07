Vitinho, ex-Flamengo, é oferecido ao Corinthians

O Corinthians recebeu mais uma oferta de jogador para o seu elenco. Desta vez, o atacante Vitinho, ex-Flamengo e Internacional, teve seu nome oferecido ao Timão. O jogador está livre no mercado, após rescindir com o Al Ettifaq, da Arábia Saudita, algo que agrada à diretoria alvinegra para uma possível negociação.

Vitinho se encaixa no perfil que o Corinthians busca nesta janela de transferências. O clube prioriza a contratação de um atacante de beirada, que quebre as linhas e tenha um potencial de drible. O Timão chegou a negociar com Biel, do Sporting, mas o clube encerrou as conversas na semana passada.

O nome de Vitinho é um dos que mais agrada dentre os jogadores oferecidos ao clube nos últimos dias. Entretanto, apesar do negócio ser mais viável por envolver apenas o jogador, a cúpula do futebol alvinegro ainda não decidiu se vai avançar nas conversas com os empresários do atleta. As informações foram divulgadas pelo jornalista Samir Carvalho, do portal Uol.

Vitinho é cria das categorias de base do Botafogo e, após duas temporadas, se transferiu para o CSKA. Depois, acabou sendo emprestado ao Internacional pelos russos, onde se destacou antes voltar a Moscou. Em 2018, veio para o Flamengo, onde permaneceu até 2022, conquistando dois Campeonatos Brasileiros e uma Libertadores. Desde a metade de 2022, o atacante estava no futebol saudita, onde defendeu a camisa do Al Ettifaq por 64 jogos, com 12 gols marcados, e também acabou sendo emprestado ao Al-Shabab, onde jogou oito vezes e marcou um gol.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.