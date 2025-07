Felipe Gustavo celebra a inclusão de Brasília no mapa da SLS

Felipe Gustavo volta às raízes com manobras no Setor Bancário Sul antes de desfilar na SLS Brasília, na Esplanada - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Felipe Gustavo Alves Macedo é uma das explicações para uma manobra ousada da Street League Skateboarding. Em 25 anos de atividade, a organização jamais havia jogado tanta luz sobre o Distrito Federal como agora, quando coloca a capital no mapa das grandes competições, com o SLS Brasília tomando conta da Esplanada dos Ministérios, no sábado (12/7) e no domingo (13). Muito disso, devido à influência e os serviços prestados do talento que rompeu o Guará, tomou conta do Setor Bancário Sul e ganhou o mundo.

O filho de dona Liliane e Paulo Macedo é o terceiro colocado ranking da SLS e ostenta enorme prestígio pelos 27 anos de pistas. O skate mundial e de Brasília têm ligação com Felipe Gustavo. Ele inaugurou a disputa da modalidade na Olimpíada Tóquio-2020 ao ser o primeiro a "dropar". Também competiu em Paris-2024. O cenário da capital entrou em evidência devido incentivo aos parceiros no Setor Bancário Sul. Mesmo morando em Los Angeles há 18 anos, sempre foi um ativista, com cobranças em prol do desenvolvimento, incluindo reformas e construção de pistas.

"Sonhei com este momento durante muitos anos. Se eu não fizesse parte do SLS, nem sei se viriam. Seria um pouco difícil conhecer. Geralmente, São Paulo e Rio são mais acessíveis. Acredito que depois desse evento faremos um barulho muito grande para conseguir trazer mais mídia, pistas e pessoas. Quando vejo de fora, fico imaginando como foi difícil sair daqui sem isso", reflete.

Leia também: Brasiliense é caçula dos saltos do Brasil no Mundial



"Sabe quando você é pai, tudo que quer para o seu filho é que ele não passe o mesmo? Essa é minha caminhada para o skate daqui. Passei muita dificuldade, tentando encontrar pista treinar. O que eu puder trazer para a cidade, com certeza, vou fazer. É um legado que quero deixar. Sempre lutarei pelo DF e pela minha cidade. Sempre que estou aqui, me sinto criança, inspirado", confidencia.

O sorriso de Felipe Gustavo traduz a alegria de competir um torneio mundial no DF (foto: Fotos: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

O brasiliense de 34 anos acredita no legado que um evento SLS deixará para o cenário do skate no DF. "Nunca teve mundial de skate street aqui. A partir desse evento, serão abertas várias portas, chamará a atenção de muita gente. O intuito maior é conseguir que a galera ande mais de skate, incentive o esporte e alcance os olhares do governo e mostrar que somos um esporte relevante. Que depois desse evento consigamos reformar as pistas de Brasília, tem muito potencial, mas falta muito incentivo."

O desembarque do evento em Brasília traz novidades. O quadradinho será o primeiro a colocar em cartaz novos formatos. A primeira inovação é o Select Series, oportunidade para jovens talentos — 15 homens e 15 mulheres, indicados por federações estaduais — disputarem o prêmio principal. A edição na capital marcará a primeira e de três no país, além de Saquarema e outra sede ainda não divulgada. O campeão do masculino garante vaga na fase classificatória do evento principal. A vitoriosa entre as mulheres assegura participação na final da SLS, no domingo.

Outra estreia é o Spot Takeover, disputa de Best Trick, na qual cada skatista terá sete oportunidades para realizar as melhores manobras. As três melhores notas compõem o resultado até 30. O critério de desempate do formato é a manobra individual de avaliação mais alta.

"É bem legal, porque fica mais acessível. Quando é uma arena, você compra o tíquete e, às vezes, não consegue nem chegar até a pessoa. É uma feira de skate. Como atletas, gostamos desses desafios. Será desafiador, mas acredito que é bom. Só o sistema de best trick te força a dar manobras mais fortes. Você está andando com os melhores sempre", analisa Felipe Gustavo.

Talvez não passasse pela cabeça do garoto Felipe Gustavo a possibilidade de um dia desfilar de skate no coração do centro do poder do Brasil. "Será muito especial para muita gente, mas para mim será mais, pois estou em casa. Já me imaginei tirando foto na Esplanada. Há alguns dias, fui lá no gramado, tirei foto e pensei: 'Será aqui'. É muito surreal. A energia que a galera vai trazer para os gringos e para os brasileiros. Tem muita gente do Brasil que nunca veio, como a Rayssa Leal. Será muito legal terem a visão de como Brasília e, com certeza, vão voltar", projeta.

Felipe Gustavo acredita estar no auge, até linha de tênis da Adidas ganhou. Mas o sucesso não se restringe à vida profissional. Em dezembro do ano passado, casou-se com Camilla. Seis meses depois, foi convocado para o maior desafio: o da paternidade. "Desejávamos muito. Tive um pai muito presente na minha vida, era meu maior sonho. Concretizamos. Estou vivendo sonhos e sonhos, assim como Deus disse que eu viveria de glória em glória, se eu fosse obediente à palavra. Tem sido muito surreal. É só o início", profetiza.

Felipe Gustavo não esconde o jogo e esbanja manobras antes da SLS Brasília (foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Assista à entrevista