Capital recebe Ceilândia em jogo que escancara fase oposta das equipes

Representantes do Distrito Federal na Série D, Capital e Ceilândia se encontram em momentos distintos no grupo A5. Estreante no campeonato, a Coruja ficou para trás e depende de um milagre para conseguir uma vaga no mata-mata. Do outro lado, o Gato Preto carimbou a vaga com antecedência e tem a vida mais confortável antes do duelo candango, neste domingo (13/7), às 15h30, no estádio JK, pela 12ª rodada da quarta divisão.

Protagonistas do futebol local nos últimos anos, as equipes levaram a rivalidade do Candangão para o cenário nacional e fazem o sexto encontro da temporada. A vantagem em campo é do Capital, que levou a melhor na primeira fase e nas semifinais do estadual, além da Copa Verde. No entanto, o tira-teima pelo turno inicial da Série D foi a favor do Ceilândia, vencedor por 1 x 0, com gol de Kennedy.

É no Campeonato Brasileiro que a diferença entre os clubes fica escancarada. O alvinegro ostenta uma campanha de sete vitórias,, dois empates e duas derrotas, suficiente para ficar em segundo lugar, com 23 pontos, atrás apenas da Aparecidense, com 25. Com tranquilidade para as três rodadas restantes, o objetivo passou a ser somar o maior número de pontos para chegar bem no mata-mata.

“A vaga não muda em nada as expectativas, espero mais um jogo muito difícil contra o Capital, porque tivemos dificuldades para vencer eles nos últimos anos, principalmente no JK. A equipe estar classificada dá uma certa tranquilidade, mas entendo que é importante termos uma boa colocação para tentar ter a vantagem de decidir em casa a próxima fase. Estamos trabalhando para ter o melhor resultado possível lá”, contou ao Correio o técnico Adelson Batista.

Do outro lado, o Capital está em quinto lugar e somou apenas 13 pontos, com três vitórias, quatro empates e quatro derrotas. Sete pontos atrás do Mixto-MT e com oito de diferença para o Luverdense, os únicos ainda alcançáveis dentro do top-4, o tricolor precisa de um milagre na reta final. A única chance de classificação é se a equipe candanga vencer todos os três compromissos restantes e secar os adversários, que empataram em 0 x 0 no confronto direto no sábado (12/7).

O momento, no entanto, não é ideal para o time. O zagueiro Pedro Romano foi para o Vila Nova e o volante Erick Varão retornou ao Amazonas, ambos para a disputa da Série D. Na prancheta, o técnico Felipe Surian teve o vínculo encerrado pela diretoria, mas irá comandar a equipe nas três partidas restantes, mesmo sem receber salário. Ele é o quarto treinador da equipe no ano, que também teve Paulinho Kobayashi, Marcelo Cabo e Rodrigo Fernandes.

“É difícil dizer o motivo dessas campanhas distintas. Sei bem o que acontece aqui no Ceilândia, mas no Capital não. É uma pena eles ainda não estarem classificados, porque há a chance matemática, mas acho difícil. Eles têm o melhor elenco da chave, não vejo nenhuma outra equipe tão forte e equilibrada, até pelo investimento feito. Lamento muito e queria que eles conseguissem a vaga, porque é importante também para o futebol do Distrito Federal”, acrescentou Adelson.

Os ingressos para o confronto candango estão disponíveis no site oficial do Capital e na bilheteria do estádio JK. A inteira custa R$ 40,00 e a meia está no valor de R$ 20,00, além da taxa para as compras online. A agenda da Coruja até o fim da primeira fase ainda tem pela frente o eliminado Porto Velho (20/7) e a líder Aparecidense (26/7), enquanto o Ceilândia pega o Goiânia (20/7) e o Goianésia (26/7).