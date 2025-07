Trump é vaiado ao entrar em campo na final da Copa e internet repercute entrega de troféu

O presidente da FIFA, Gianni Infantino, e o presidente dos EUA, Donald Trump, entregam o troféu ao zagueiro inglês número 24 do Chelsea, Reece James, durante a cerimônia de premiação dos Campeões da Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025 - (crédito: FRANCK FIFE/AFP)

New Jersey — A premiação ao Chelsea, o primeiro campeão da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, foi precedida de uma cena constrangedora. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi vaiado enquanto caminhava até o pódio montado pela Fifa. Ao lado de Gianni Infantino, ele ironizou acenando para o público. Quando a imagem dele apareceu no telão, mais vaias. Mais cedo, Trump já havia sido vaiado durante a performance do hino nacional americano.

Trump entregou a Luva de Ouro ao goleiro Robert Sánchez, eleito o melhor do torneio. Na sequência, premiou Cole Palmer, o Bola de Ouro da primeira edição no formato com 32 clubes. A Fifa improvisou uma tribuna especial para Trump em um ponto alto da arquibancada. De lá, ele participou do hino nacional, assistiu ao jogo inteiro, ao show do intervalo e desceu.

Depois de participar do início da premiação, ele posou para fotos com os dirigentes e voltou a ser vaiado pela maioria dos 82 mil torcedores presentes.

Trump booed loudly as he takes the stage for the Club World Cup trophy presentation pic.twitter.com/bNSIhtc8nk — Henry Bushnell (@HenryBushnell) July 13, 2025

Durante a entrega do troféu, Trump voltou a protagonizar uma cena pouco usual: permaneceu entre os jogadores do Chelsea enquanto comemoravam o título e erguiam a taça. Nas redes sociais, usuários questionaram e fizeram piadas com a permanência do presidente no momento.

Veja o momento:

Reece James e Robert Sánchez pedindo para Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, mudar de lugar em meio a comemoração.



Trump: "Não, estou comemorando com vocês".



?????@DAZNFootballpic.twitter.com/uGfTPCyP3M — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) July 13, 2025

