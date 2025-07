Corinthians envia ofício à CBF contestando arbitragem do duelo contra o Bragantino

O Corinthians oficializou nesta segunda-feira (8) uma queixa à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) contra a atuação do árbitro Bruno Arleu de Araújo, responsável pela condução do duelo contra o Red Bull Bragantino, no último domingo, na Neo Química Arena. Aliás, o confronto terminou com vitória dos visitantes por 2 a 1 e foi marcado por um pênalti polêmico assinalado ainda no primeiro tempo.

O ofício, que também foi encaminhado à Federação Paulista de Futebol (FPF), é assinado pelo presidente interino do clube, Osmar Stabile, e pelo superintendente de negócios jurídicos, Leonardo Pantaleão. Além disso, o diretor executivo de futebol, Fabinho Soldado, entrou em contato direto com Rodrigo Cintra, coordenador da Comissão de Arbitragem da CBF, para reforçar o descontentamento alvinegro.

“Diante da gravidade do ocorrido, o Sport Club Corinthians Paulista espera e confia que a CBF adotará, com transparência e firmeza, providências adequadas no sentido de responsabilizar os envolvidos e evitar a repetição de decisões arbitrárias que comprometam a lisura da competição”, afirma o documento enviado pelo clube.

O lance de reclamação do Corinthians

A principal reclamação do Corinthians diz respeito ao pênalti marcado aos 26 minutos do primeiro tempo. No lance, o atacante Vinicinho, do Bragantino, tentou jogada individual dentro da área e dividiu com o zagueiro Cacá. Contudo, o defensor corintiano estendeu a perna e a recolheu em seguida, levantando dúvidas sobre a existência de contato suficiente para a infração.

Bruno Arleu, em um primeiro momento, não marcou a penalidade e informou ao VAR que o movimento de Cacá não configurava falta. No entanto, o árbitro de vídeo, Rafael Traci, chamou o juiz para revisar o lance. Após nova análise, mudou a decisão de campo e assinalou o pênalti, gerando revolta no banco do Corinthians e em campo.

Eduardo Sasha cobrou com categoria e abriu o placar para o time de Bragança Paulista. No segundo tempo, o Timão chegou ao empate e pressionou pela virada. Contudo, acabou sofrendo o segundo gol nos acréscimos, aos 52 minutos, decretando a derrota por 2 a 1.

Assim, o clube agora aguarda uma resposta da CBF sobre a representação e possíveis providências em relação à arbitragem do jogo.