Ancelotti elogia clubes brasileiros no Mundial: "Podem competir com os melhores"

O treinador da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, exaltou a participação dos times brasileiros no Mundial de Clubes. O italiano destacou que as campanhas de Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras confirmam que as equipes estão à altura da elite europeia.

“O Fluminense fez uma ótima campanha, chegando às semifinais, e o Botafogo venceu o PSG, mas Palmeiras e Flamengo também provaram que podem competir com os melhores times europeus”, disse Ancelotti, que assistiu in loco, no domingo (13), ao título do Chelsea sobre o PSG, junto ao presidente da CBF, Samir Xaud, do coordenador executivo geral de Seleções, Rodrigo Caetano, e do coordenador técnico Juan Santos.

Do ponto de vista individual, o técnico da Amarelinha também elogiou o desempenho de alguns atletas brasileiros.

“Os jogadores brasileiros jogaram muito bem. Acho que, individualmente, o Estevão jogou muito bem, o João Pedro foi importante na semifinal e na final, o Andrey Santos foi importante para o Chelsea… E o Militão voltou e será importante para a Seleção no ano que vem”, pontuou.

Brasileiros no Mundial de Clubes

Na primeira edição do torneio, o Fluminense, aliás, teve o melhor resultado entre os clubes brasileiros, chegando às semifinais. No caminho, por exemplo, eliminou nas oitavas a Inter de Milão, finalista da última Liga dos Campeões, antes perder para o campeão, Chelsea.

A equipe inglesa perdeu na fase de grupos pelo Flamengo, cuja trajetória parou nas oitavas, com o revés para o Bayern de Munique.

Além do Rubro-Negro, o Palmeiras avançou até as quartas e também teve o Chelsea como algoz. Antes, o chaveamento posicionou o duelo entre o Alviverde e o Botafogo. Apesar da despedida nas oitavas, o Glorioso, aliás, fez uma campanha notável, com destaque para a vitória sobre o PSG, finalista da Copa do Mundo de Clubes e atual vencedor da Liga dos Campeões.

