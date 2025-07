Maratonista mais velho do mundo morre aos 114 anos

O indiano Fauja Singh, considerado o corredor mais velho do mundo, morreu aos 114 anos em um acidente de trânsito, informou seu biógrafo, Khushwant Singh, em sua conta no X nesta terça-feira (15/7). Singh, nascido na Índia e de nacionalidade britânica, apelidado de "tornado de turbante", morreu na segunda-feira após ser atingido por um veículo no distrito de Jalandhar, em Punjab.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"Meu tornado de turbante não está mais entre nós", escreveu o biógrafo, especificando que havia sido atingido por um veículo não identificado em sua cidade, Bias. "Descanse em paz, meu querido Fauja", acrescentou.

Leia também: Brasilienses usam a corrida de rua para se conectarem com as pessoas



Fauja Singh nunca conseguiu apresentar uma certidão de nascimento, mas sua família afirma que ele nasceu em 1º de abril de 1911, quando a Índia ainda fazia parte do Império Britânico. Por isso, o Guinness Book of World Records não pôde lhe conceder o título oficial de maratonista mais velho do mundo.

Leia também: Os jogadores que ficaram em alta no mercado após a Copa do Mundo de Clube



Singh, com sua longa barba branca, causou comoção quando, aos 89 anos, decidiu se exercitar correndo maratonas, inspirado por transmissões de televisão. O "tornado de turbante" carregou a chama olímpica em 2004 e 2012 e correu maratonas completas (42 quilômetros) até os 100 anos.

Sua última corrida foi uma prova de 10 quilômetros na Maratona de Hong Kong de 2013, aos 101 anos, que completou em uma hora, 32 minutos e 28 segundos. Ele dizia que extraía sua energia e vitalidade de caminhadas diárias no interior da Índia e do consumo regular de "laddu", um petisco local, e queijo fresco caseiro.

Leia também: Los Angeles 2028: confira mudanças na programação das Olimpíadas



"Fauja Singh era extraordinário por sua personalidade única e pela maneira como inspirava a juventude indiana em um assunto tão importante como o condicionamento físico", disse o primeiro-ministro indiano Narendra Modi no X. "Ele era um atleta excepcional, com uma determinação incrível. Estou triste com sua morte. Meus pensamentos estão com sua família e seus inúmeros fãs ao redor do mundo".