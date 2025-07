Destaques no mundial dão cartão de visitas e se valorizam; veja nomes

O então desconhecido Gonzalo Garcia foi um dos destaques do Real Madrid na campanha do Super Mundial e se apresentou ao futebol - (crédito: Getty Images via AFP)

A edição inaugural da Copa do Mundo de Clubes não apenas conquistou a torcida e serviu como vitrine para as 32 equipes competirem pelas premiações milionárias. Dentro de campo, o torneio ofereceu aos jogadores a chance de dar um cartão de visitas ao planeta da bola e se apresentar à plateia, seja ela a torcida brasileira, o mercado europeu ou o novo clube para os recém-chegados.

Foram 63 partidas ao longo de um mês de competição e muitos passes valorizados. Confira, a seguir, a lista do Correio sobre as surpresas do Super Mundial.

Gonzalo García, atacante do Real Madrid

De jogador da terceira divisão espanhola a destaque do Super Mundial, Gonzalo García teve os rumos da carreira mudados com o torneio nos EUA. De última opção no ataque, atrás de Mbappé e Endrick, o espanhol de 21 anos aproveitou a ausência dos companheiros e empilhou gols até se tornar o artilheiro do campeonato. A oportunidade de encantar o técnico Xabi Alonso pode fazer o garoto ser integrado de vez ao elenco merengue para a temporada de 2025/26.

Hércules, meio-campista do Fluminense

Contratado por R$ 29 milhões no início do ano, Hércules foi um dos principais reforços do Fluminense para a temporada, mas as expectativas não surtiram efeito imediato e o jovem de 24 anos começou a ser pressionado pela torcida. A volta por cima foi na hora certa e o volante se tornou um dos talismãs na campanha histórica no Super Mundial. Um dos destaques no jogo contra o Borussia Dortmund na fase de grupos, a estrela do jogador brilhou no mata-mata, com gol em cima da Inter de Milão nas oitavas e depois foi o responsável pela bola na rede que valeu R$ 113,8 milhões ao tricolor e vaga na semifinal.

Wallace Yan, atacante do Flamengo

Uma das surpresas do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes, Wallace Yan despontou como um dos novos talentos do Ninho. Xodó de Filipe Luís, o atacante de 20 anos soma seis gols e três assistências em 2025, incluindo duas bolas na rede no Mundial, contra Chelsea e Los Angeles FC. As sondagens da Europa começaram a aparecer, por isso o rubro-negro trabalha para renovar o contrato da promessa e aumentar a multa recisória, que atualmente é de 50 milhões de euros (cerca de R$ 320 milhões) para o exterior e de R$ 51 milhões para o mercado brasileiro, em razão do valor no país ser de acordo com o salário do atleta.

Igor Jesus, atacante do Botafogo

Um dos principais atacantes do futebol brasileiro, Igor Jesus mostrou a razão de ser um dos nomes no radar de Ancelotti para a Seleção. Decisivo, fez gol contra PSG e Sounders, além de dar trabalho contra o Atlético de Madrid mesmo com um time pouco ofensivo. As atuações de destaque foram uma despedida do Botafogo, mas deram motivo para a torcida do Nottingham Forest se empolgar com o novo reforço.

Jair, zagueiro do Botafogo

Assim como o companheiro Igor Jesus, o zagueiro Jair também se apresentou ao futebol europeu após se destacar pelo Botafogo na Copa do Mundo de Clubes. O jovem de XX anos assumiu o papel de xerife e foi soberano na zaga alvinegra, com destaque especial para a partida contra o PSG. De quebra, ainda fez gol de cabeça contra o Sounders. Também surge como boa notícia para o Nottingham Forest, que o contratou por XX milhões, e pode ter entrado na mira de outras equipes europeias.

Jhon Arias, meia do Fluminense

A campanha histórica do Fluminense no Super Mundial passou muito pelos pés de Jhon Arias. Os números podem não saltar os olhos, com apenas um gol e uma assistência, ambos contra o modesto Ulsan, mas o colombiano deu show cada vez que entrou em campo e tem argumentos para ser eleito o craque do campeonato. Cada vez mais destacado no futebol sul-americano, o tricolor terá trabalho para segurar o atleta no elenco e frear o assédio europeu.

Lucas Ribeiro, atacante do Mamelodi Sundowns

Pouco conhecido no Brasil por ter saído do país ainda jovem e ter começado a carreira no exterior, Lucas Ribeiro deu um belo cartão de visitas ao torcedor. Camisa 10 do Mamelodi Sundowns, da África do Sul, o maranhense deu assistência contra o Ulsan, fez um golaço em arrancada contra o Borussia Dortmund e deixou boa impressão contra o Fluminense. Nome que certamente entrou no radar do mercado verde-amarelo.

Pedro Neto, ponta do Chelsea

Contratado por 60 milhões de euros em agosto de 2024, Pedro Neto chegou ao Chelsea com status de promessa. Foram 4 gols em 35 jogos da Premier League, mas o português assumiu o papel de destaque na Copa do Mundo de Clubes e já soma três bolas nas redes em cinco partidas. Ele abriu o caminho da vitória contra o Los Angeles FC, fez o de honra contra o Flamengo e foi decisivo contra o Benfica, além de dar trabalho para as zagas de Palmeiras e Fluminense.

Kenan Yildiz, meia da Juventus

Protagonista da nova geração da Juventus, Yildiz mostrou ao mundo o motivo de ser uma das principais joias da atualidade. O turco de 20 anos somou três gols e uma assistência no torneio e foi um dos destaques da fase de grupos. Ganhou moral no continente europeu.

Francesco Esposito, atacante da Inter de Milão

É difícil tirar pontos positivos em uma campanha decepcionante da Inter de Milão, mas uma das poucas boas notícias foi Francesco “Pio” Esposito. Retornando do empréstimo para o Spezia, o atacante italiano de 20 anos teve minutos ao lado de Lautaro Martinez e deu a assistência do gol da virada sobre o Urawa Reds, além de ter deixado o dele contra o River Plate. Surge como um nome para ficar de olho no banco italiano.

Recém-chegados

Os clubes participantes do Super Mundial tiveram uma janela especial de reforços para o torneio e alguns novatos aproveitaram para começar a se entrosar no elenco. Um dos destaques na participação do Flamengo, Jorginho logo assumiu papel de titular e parece jogar há anos no rubro-negro. O mesmo vale para o brasileiro João Pedro, que surgiu como uma solução para o comando do ataque do Chelsea e foi decisivo na semifinal contra o Fluminense. Outros recém-chegados que agradaram o torcedor foram o zagueiro Dean Huijsen, do Real Madrid, o meio-campo Tijjani Reijnders e o ponta Rayan Cherki, do Manchester City.