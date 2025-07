Los Angeles 2028: confira mudanças na programação das Olimpíadas

A competição, marcada para começar daqui a exatamente três anos, teve como principais mudanças a inversão entre os começos do atletismo e da natação, além da alteração início do basquete para antes da abertura dos Jogos - (crédito: DAVID MCNEW)

O Comitê Organizador dos Jogos de Los-Angeles-2028 divulgou, nesta segunda-feira (14/7), o calendário provisório da próxima edição das Olimpíadas de verão. A competição, marcada para começar daqui a exatamente três anos, teve como principais mudanças a inversão entre o pontá-pé nas provas de atletismo e de natação, além da alteração início do basquete para antes da abertura dos Jogos.

Outra alteração é o esporte responsável pelas primeiras medalhas e pódio. Nas últimas edição, o encarregado era o tiro esportivo. Agora, no entanto, será o triatlo.

O começo da natação ocorria, tradicionalmente, na primeira semana dos Jogos. Na segunda, vinha o atletismo. Contudo, a ordem será invertida em Los Angeles. O início acontecerá com as provas do atletismo. A natação virá na segunda metade do calendário.

Há um motivo para a troca. As provas na piscina serão realizadas no So-Fi Stadium, onde também acontecerá a ceriônia de abertura. Para que a adaptação possa acontecer, a modalidade começará no dia 22 de julho, oito dias após a abertura.

No início da tarde do primeiro dia oficial de torneio, o tiro esportivo formava o primeiro pódio. Em terras californianas, o novo encarregado será o triatlo. As disputas acontecem no dia 15 de julho, um sábado, no período da manhã. A abertura está marcada para o dia 14, um dia antes.

Apesar do basquete ter sido deslocado para antes da cerimônia de início das Olimpíadas, a realização de modalidades neste período não é novidade. Outros esportes, como futebol, rugby, hóquei na grama, críquete, handebol e polo aquático também acontecem no momento citado.