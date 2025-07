Com sete clubes, arbitral define o formato do Candangão Feminino 2025

Reunião com os presidentes dos clubes participantes do torneio - (crédito: Diller Abreu / FFDF)

A Federação de Futebol do Distrito Federal (FFDF) sediou nesta quarta-feira (16/7), o arbitral para definir o trajeto dos clubes para o Candangão Feminino 2025. Sete equipes entram em campo para a disputa da 29° edição do torneio distrital, dois times a mais que a última temporada. O campeonato tem data-base para iniciar no dia 16 de agosto e a grande finalíssima em 18 de outubro.

Real Brasília, Minas Brasília, Cruzeiro, Cresspom, Ceilândia, Legião e Luziânia serão as equipes participantes em 2025. O campeonato será em turno único, com uma folga por rodada. Os quatro melhores times avançam para a semifinal, disputada em partidas de ida e volta. Em caso de empate no tempo regulamentar, a decisão seguirá para a disputa de pênaltis. A reunião contou também com a presença do presidente da FFDF, Daniel Vasconcelos, que afirmou que a entidade irá arcar com todos os custos da arbitragem da competição.

Durante os confrontos, será da escolha do mandante colocar à disposição ambulâncias no local. Pois, por se tratar de um torneio amador, os serviços não são obrigatórios. Os jogos serão mandados em estádios e em centros de treinamentos. Os CT 'S serão liberados para receber os duelos após a inspeção de uma comissão enviada pela Federação de Futebol do DF, para averiguar se está tudo dentro das conformidades.

As semifinais serão disputadas desta forma: o líder da tabela enfrenta o quarto, já o segundo disputa com o terceiro colocado. O mais bem posicionado será o mandante no embate da volta. Ao todo, serão 26 partidas até descobrirmos a campeã da 29ª edição do Campeonato Candango Feminino de 2025.

Confira os confrontos da primeira etapa:

Minas Brasília x Legião

Ceilândia x Real Brasília

Cruzeiro x Luziânia

Folga: Cresspom