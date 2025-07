Quem é o brasileiro que morreu tentando salvar criança nos EUA

O brasileiro Daniel Braga Figueiredo, de 31 anos, morreu no sábado (12/7) ao resgatar uma menina de 12 anos que era levada pela correnteza no Reservatório Silver Lake Flat, em Utah, nos Estados Unidos. Ele era cunhado da garota. Daniel usou uma prancha de stand-up paddle para alcançar a criança e colocá-la em segurança, mas desapareceu em seguida.

De acordo com o Gabinete do Xerife do Condado de Utah, a menina estava em uma boia inflável quando foi levada pelas águas. Ao perceber o perigo, Daniel entrou na água com uma prancha emprestada. Ele conseguiu colocar a menina em um dispositivo flutuante, mas não conseguiu retornar para a margem. O corpo do brasileiro foi encontrado depois de duas horas de buscas.

Daniel era casado e pai de três filhos — o mais novo nascido há pouco mais de um mês . Ele era especialista em marketing e era conhecido por seu envolvimento com a comunidade local, especialmente em eventos familiares e atividades ao ar livre.

"Gostaríamos de expressar novamente nossas condolências à família", declarou o Gabinete do Xerife em nota. A morte de Daniel gerou comoção entre amigos e vizinhos, que destacaram o caráter altruísta e protetor dele. “Para sempre em nossos corações, Dani! você é luz e continuará sendo, nosso herói!!”, lamentou uma familiar em post nas redes sociais.

Amigos da família criaram uma vaquinha virtual para ajudar a esposa e os filhos com as “necessidades imediatas e garantir estabilidade no longo prazo — desde despesas com o funeral até os custos contínuos da vida”. Até o momento, foram arrecadados US$ 37 mil, o equivalente a R$ 206 mil. O valor corresponde a 77% da meta de arrecadação.

O reservatório Silver Lake Flat, onde ocorreu o afogamento, fica na Floresta Nacional Uinta-Wasatch-Cache, a cerca de 64 quilômetros da capital de Utah, Salt Lake City. O local é popular entre turistas por trilhas, pesca, acampamentos e esportes aquáticos.