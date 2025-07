Anunciados os semifinalistas da 2ª edição do Prêmio Jabuti Acadêmico

A Câmara Brasileira do Livro (CBL) anunciou os semifinalistas da 2ª edição do Prêmio Jabuti Acadêmico. O resultado foi divulgado durante a 77ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), em Recife (PE). Das 2.004 inscrições, dez trabalhos em cada uma das mais de 20 categorias seguem na disputa da premiação.

A próxima etapa está marcada para o dia 22 de julho, às 12h, com a divulgação dos cinco finalistas de cada categoria. Os vencedores serão conhecidos na cerimônia de premiação marcada para o dia 5 de agosto, no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo. As categorias estão divididas entre os eixos Ciência e Cultura e Prêmios Especiais.

Criado em 2024, o Prêmio Jabuti Acadêmico é dedicado às áreas científicas, técnicas e profissionais, com o objetivo de valorizar a excelência editorial e ampliar a visibilidade de autores e editores que atuam nesses segmentos. Os autores premiados recebem R$ 5 mil e uma estatueta que também é concedida à editora. Paula Balduíno de Melo e Tayrone Paiva Leão, pela Editora UnB (Universidade de Brasília), estão entre os semifinalistas.