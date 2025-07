A importância de Maique na campanha de sucesso do Brasil na VNL

Ele não marca pontos, mas é um dos responsáveis pela campanha quase perfeita da Seleção Brasileira masculina na Liga das Nações de Vôlei (VNL). As oito vitórias em nove partidas no segundo torneio mais relevante da temporada — atrás apenas do Mundial — tem influência do líbero Maique. O mineiro de Santo Antônio do Amparo é o milagreiro da companhia orquestrada por Bernardinho. Quase sempre no lugar certo e na hora certa, o camisa 15 é o melhor defensor da competição e, nesta sexta-feira (18/7), às 7h20, será um dos responsáveis por segurar o ímpeto dos anfitriões da terceira semana, o Japão, em Chiba.

Todo cuidado com o Japão é pouco. Por isso, o sucesso na antepenúltima partida da fase classificatória da VNL passa pelas mãos ou até pelos pés de Maique, se necessário. O jogador de 1,87m de altura ostenta 76 defesas no torneio em nove jogos. A média é de 8,4 intervenções por partida. Fora das campanhas nas últimas duas edições dos Jogos Olímpicos, o mineiro se credencia como titular da posição no início do ciclo rumo a Los Angeles-2028.

Maique tem dois motivos para celebrar. Além de ser pilar de Bernardinho, comemorou o aniversário 28 anos na quarta-feira, com direito a vitória por 3 sets a 1 sobre a arquirrival Argentina. "Fico um pouco triste pelo fato de estar longe da minha família, dos meus pais, mas tenho certeza de que estão comigo no meu coração, além do meu noivo. A gente está aqui, também, em uma grande família. Além de um time, somos uma grande família, acolhemos um ao outro muito bem", exaltou ao fim da partida.

Apesar da vitória sobre a Argentina, Bernardinho excessos para os próximos compromissos. Voz da consciência das seleções do Brasil em sete Olimpíadas, ele pede cautela contra os anfitriões da terceira semana de VNL. "É uma pedreira. É um dos principais times do mundo. Será difícil. Vamos nos preparar bem, já que o Japão jogou muito mudado nas últimas semanas, e olhar para frente. Ver onde nós pecamos, onde podíamos ter feito melhor, e continuar na nossa busca de crescimento. Esse tem que ser nosso foco principal e nossa missão", analisou.

A Seleção lidera a fase classificatória, disputada por 12 países. A vaga às quartas de final está encaminhada e pode vir com liderança ao fim da bateria de confrontos. Campeão em 2021, O Brasil busca encerrar o jejum. Vice em 2024, o Japão tenta minar a confiança verde-amarela.