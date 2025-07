CBF emite nota lamentando a morte de José Maria Marin

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) emitiu uma nota lamentando a morte de José Maria Marin, neste domingo (20/7), aos 93 anos. Ex-presidente da entidade entre os anos de 2012 e 2015, Marin estava internado no hospital Sírio-Libanês e será velado nesta tarde, na capital paulista.

“Nascido em 6 de maio de 1932, José Maria Marín foi presidente da CBF entre 12 de março de 2012 e 16 de abril de 2015. Antes de assumir a presidência da entidade, o paulistano construiu carreira na política paulista, tendo sido vereador e deputado estadual nas décadas de 1960 e 70”, diz a nota oficial.

Com história na política, o comunicado emitido pela CBF ainda menciona o caminho do ex-presidente até chegar ao comando da entidade. “Foi vice-governador de São Paulo de 1979 a 1982 e governador entre 1982 e 1983. De 1982 a 1988, foi o mandatário da Federação Paulista de Futebol e chefiou a delegação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1986, no México”, complementa.