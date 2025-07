Ouro na Paralimpíada de Paris, Rayane Soares mira a Olimpíada em 2028

A velocista maranhense radicada em Brasília Rayane Soares desembarca em São Paulo neste fim de semana para estrear no Troféu Brasil de Atletismo. A paratleta competirá pela primeira vez com pessoas sem nenhum tipo de deficiência. Rayane faz parte da classe T13 (atletas de baixa visão) e correrá nas pistas da capital paulista com um sonho audacioso: tornar-se a segunda mulher brasileira paralímpica a competir nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. A meta dela é ir a Los Angeles-2028. A precursora da dobradinha foi a mesatenista Bruna Alexandre nos Jogos Paralímpicos do Rio-2016 e de Tóquio-2020; e na Olimpíada de Paris-2024.

Aos 28 anos, a atleta paralímpica medalhista de ouro e prata no ano passado em Paris-2024 entra em outra vibe. Pela primeira vez na principal competição de atletismo convencional do Brasil, Rayane foca em entrar para a história do esporte brasileiro. Em 2024, nos Jogos Paralímpicos de Paris, a velocista conquistou a medalha dourada nos 400m T13 (deficiências visuais) com uma ampla vantagem em relação às adversárias. Além do pódio, quebrou o recorde mundial ao encerrar a prova com 53s55, superando a marca de 54s46 da estadunidense Marla Runyan, a melhor desde 1995.

A diferença para o índice olímpico em Paris-2024 é de pouco mais de dois segundos (50s95), uma meta que Rayane está disposta a conquistar. "Acredito no meu potencial e sigo focada em alcançar essa marca que pode me levar a Los Angeles", afirma. De olho na competição na grande São Paulo, a expectativa e ansiedade caminham juntas para disputar com a elite do atletismo brasileiro.

"Competir ao lado de atletas sem deficiência é um passo gigante, mas não estou aqui por acaso. Estou preparada para esse desafio", destaca.



O Troféu Brasil de Atletismo reunirá medalhistas olímpicos e mundiais em São Paulo de hoje até domingo. A expectativa é de 854 atletas de todos os estados brasileiros e do Distrito Federal no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro (CTPB). Para os atletas paralímpicos, o campeonato servirá como preparação para o Mundial da modalidade, de 27 de setembro a 5 de outubro, na Índia.

Rayane integra o time da Neoenergia. No início do ano, ela foi anunciada embaixadora do grupo. O desejo da atleta é ampliar a visibilidade do paradesporto brasileiro. Com o objetivo final de conquistar o passaporte para as Olimpíadas e Paralimpíadas de Los Angeles 2028, a maranhense radicada em Brasília, começa agora a buscar a vaga para a realização do sonho.

