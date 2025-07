Rally dos Sertões celebra presença feminina com a Equipe FIA Girls on Track

O Brasil dá passos largos para a valorização do esporte feminino. As modalidades olímpicas reforçam a tese: das 20 medalhas conquistadas pelo país nos Jogos de Paris-2024, 12 passaram pelos pés ou mãos delas. Atento ao cenário, o automobilismo também quebra paradigmas na 33ª edição do Rally dos Sertões. Agora, não são só eles que aceleram. O domingo (27/7) deu o sinal verde para a primeira participação de uma equipe totalmente composta por mulheres na competição criada em 1993.

Carioca radicada em São Paulo, Raquel Stein é a pilota da Equipe FIA Girls on Track Brasil. A publicitária tem como navegadora a gaúcha Christina Xavier no UTV Polaris RZR PRO #387. Ana Cristina da Silva é a mecânica, Rachel Loh, a engenheira, auxiliadas pela estagiária Bárbara Sanglard. Camilla Mattheis é a mente por trás desse time. O projeto empoderado só saiu do papel graças à iniciativa da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA), com a criação da Comissão Feminina de Automobilismo (CFA), em 2023.

Primeira mulher a vencer na Indy Lights e única brasileira a chegar a uma categoria top do automobilismo, Bia Figueiredo preside a Comissão há dois anos. Uma das primeiras ações foi adotar o programa FIA Girls on Track, criado em 2009 pela Federação Internacional de Automobilismo para abrir espaço para mulheres no mercado de trabalho em todas as áreas do esporte a motor, não apenas como pilotas.

O FIA Girls on Track abrange diversos campos de trabalho, desde a área técnica e esportiva a vários tipos de engenharia, mecânica, marketing e comunicação. A ideia é levar estudantes para conhecer os ambientes de trabalho e oferecer noção das possibilidades existentes, além de promover oportunidades de estágio e criar pontos de partidas. Há exemplos. Mecânica da equipe no Sertões, Ana Cristina da Silva começou no FIA Girls on Track Brasil Mitsubishi Cup em 2024. Hoje, integra o time da ASG Motorsport. Na Mit Cub, ela substituiu Patrícia Alencar, que se tornou parte da A Mattheis Motorsport no ano passado. Patrícia estuda engenharia e agora trabalha na Full Time, na Stock Car.

“Os projetos do FIA Girls on Track que conheci no exterior sempre foram muito focados na parte de estudantes, com experiências com meninas nas corridas de Fórmula E, Fórmula 1. Também tinham o FIA Girls on Track Rising Star, que era uma competição de meninas. Quando começamos o trabalho da Comissão Feminina de Automobilismo, a gente abriu um pouco o leque e a FIA gostou”, explica Bia Figueiredo.

“Continuamos as experiências de estudantes, implementamos a parte de estágio em motorsports, para levar mecânicas, engenheiras e estudantes de engenharia para trabalhar nas equipes de várias categorias em um fim de semana de corrida. Fizemos a seletiva de kart, que era meio que um Rising Star nacional. E depois veio a oportunidade na Mit Cup e, agora, no Sertões. Não tem em FIA Girls on Track em nenhum lugar do mundo alguém fazendo algo com rally”, ressalta a campeã da Copa Truck em 2024 na categoria elite.

Bia Figueiredo preside a Comissão Feminina de Automobilismo da Confederação Brasileira desde 2023 (foto: Luís França/Agência Vai Foto)

Novas áreas foram incorporadas à CFA. Palestras, aulas on-line para imersão, experiência para estudantes de 12 a 18 anos em competições, como a Porsche Cup e FIA WEC/6 horas de São Paulo. A Comissão também entrou no automobilismo virtual, com o Campeonato de e-Sports FIA Girls on Track, com a primeira etapa em 22 de julho. É o primeiro campeonato feminino de gênero no Brasil, aberto gratuitamente as mulheres de todas as idades e com prêmios em dinheiro.

A engenheira Rachel Loh exalta o projeto, mas destaca como tudo tomou proporções acima das expectativas. “Foi uma honra muito grande ser convidada para participar e, no momento em que aceitei o convite, confesso que eu não tinha ideia da grandiosidade que isso ia se tornar. No primeiro ano, quando eu tinha um projeto meu, o Engenheiras Mecânicas, que a Bia idealizou, mas me deu para executar, foi uma realização incrível, porque eu pude ver quantas mulheres dessa área técnica tinham interesse, mas não tinham oportunidade ou não sabiam como começar”, detalha.

Rachel Loh foi a primeira engenheira do automobilismo brasileiro. Integra a CFA e a FIA GOT BR desde janeiro de 2023 (foto: Luís França/Agência Vai Foto)

“O principal a gente já converteu, que é mexer o ponteiro e ter mais mulheres conosco e trabalhando no automobilismo. Agora, além do Sertões, nosso foco está no automobilismo virtual, que vai ampliar bastante a nossa rede de mulheres nesse tipo de competição, que hoje já existe profissionalmente, mas com bem poucas mulheres correndo”, emenda Rachel.

O entusiasmo é compartilhado por Leonora Guedes, CEO do Sertões. “É um orgulho para nós abrir espaço para mais mulheres mostrarem força, determinação e talento em um esporte que exige coragem e dedicação. A equipe FIA Girls on Track Brasil inspira uma nova geração de mulheres a se envolverem cada vez mais no automobilismo, quebrando barreiras e contribuindo para um esporte mais inclusivo e representativo. Além disso, simboliza o avanço do protagonismo feminino no automobilismo e reforça o compromisso do Sertões com a diversidade. Celebramos esse projeto que reforça que o futuro do esporte é realmente inclusivo, inovador e cheio de possibilidades para todas e todos”, discursa.

Estreante no Sertões, a pilota Raquel Stein iniciou em competições off-road em 2022. Conduzindo moto, foi campeã do Rally de Baja 2023 e vice no ano seguinte. “Meu sonho sempre foi pilotar no Sertões. Todos os caminhos que trilhei até aqui foram focados nesta realização. Fico feliz por ser eu a pilota a levar isso para o Sertões”, celebra.

Vivendo a segunda experiência no Sertões, a navegadora Christina Xavier está otimista com o roteiro de oito etapas por cinco estados e 3.482km totais. “Estou muito feliz por participar da equipe FIA Girls on Track Brasil, por ser uma homenagem às mulheres, para mostrar a força, a capacidade e a inteligência que nós temos. E também fiquei feliz demais com a pilota”, comenta.

A pilota Raquel Stein (D) e a navegadora Christina Xavier sonham com a chegada em Marechal Deodoro (AL), em 3 de agosto (foto: Rodrigo Barreto/MSL)

O Sertões 2025

Nesta quinta-feira (31/7), o Sertões 2025 inicia a quinta de oito etapas, na rota entre Xique-Xique (BA) e Petrolina (PE). No total, serão percorridos 470km. No total, a 33ª edição da competição terá cruzado a 3.482km, 2.215km cronometrados e terá 2.828km de apoio. A linha de chegada será cruzada no domingo (3/8), na Praia do Francês, Marechal Deodoro.

A classificação geral da quarta-feira (30/7) tem Cristian Baumgart e Luis Felipe Eckel na liderança dos carros, seguidos por Marcos Baumgart e Kleber Cincea. No UTV, Zé Helio e Ramon Sacilotti puxam a fila. As motos têm o espanhol Tosha Schareina na liderança. Marcelo Medeiros é o primeiro colocado do quadriciclo.