Rally dos Sertões celebra cinco voltas ao mundo após 300 etapas

Can Am Maverick R é pilotado pelo português Nuno Corvo, com navegação do argentino Fernando Imperatrice - (crédito: Davi Ardunio/Fotop/Sertões)

O escritor francês Júlio Verne retrata na obra A Volta ao Mundo em 80 Dias a façanha do cavalheiro inglês Phileas Fogg ao percorrer o globo em menos de três meses. Maior rally das Américas, o Sertões conta uma história semelhante. A tradicional e desafiadora competição off-road celebrou, na terça-feira (29/7), a realização de 300 etapas e mais de 200 mil km percorridos em 33 edições, o equivalente a cinco idas e vindas na Terra em mais de três décadas.

A marca foi alcançada na terceira etapa desta edição, no trecho de 434km entre Januária (MG) e Bom Jesus da Lapa (BA). As cidades estiveram no mapa da primeira versão do Sertões e de disputas anteriores, mas, nesta, há o sentimento de resgate das raízes. Os municípios mineiro e baiano não estiveram no trajeto desde 1993 e 2002, respectivamente.

Nesta quarta-feira (30/7), a disputa segue na Bahia, com o deslocamento entre Bom Jesus da Lapa e Xique-Xique. No total, são 478km, 276km de trecho especial cronometrado — no qual competidores correm para percorrer o trecho no menor tempo possível. Amanhã, a competição sairá do território baiano e entrará nas terras pernambucanas, a partir de Petrolina.

Nas 32 edições anteriores, 123 cidades, das cinco regiões do Brasil, abriram as fronteiras para o Rally dos Sertões. No ano passado, o Distrito Federal foi palco da largada e da chegada. Desde 1993, 27 países foram representados por competidores. Em média, 2.500 pessoas, entre pilotos, navegadores, equipes, organização e imprensa, compõem a caravana que acompanha cada quilômetro da disputa.

"O Sertões mantém a tradição de se reinventar sem deixar de lado sua essência e o que nos trouxe até aqui. Ao mesmo tempo em que fincamos nossas raízes em estados que recebem a prova desde o início, agregamos novos locais, e com eles tesouros naturais que resumem a beleza de um Brasil com muito a ser revelado e conhecido", destaca Lenora Guedes, CEO do Rally.

Em 2025, 3.482km serão contemplados, 2.215km de provas especiais, com apoio de 2.828km. Piçarra, areia, trechos pedregosos, travessias de serra e variações de altimetria estão no roteiro de motos, carros, Veículos Utilitários Multitarefas (UTVs) e quadriciclos.

Da largada em Goiânia, no domingo, até a chegada em Bom Jesus da Lapa (BA) foram percorridos 1386km, quase 40% do caminho até a chegada inédita em 3 de agosto na Praia do Francês, em Marechal Deodoro (AL).