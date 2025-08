Campeões olímpicos lutam no DF na primeira edição do Boxing Pro Combat

Neste sábado (2/8), a partir das 18h, Brasília será palco da primeira edição do Boxing Pro Combat, no ginásio da AABB. O card, organizado pelo Conselho Nacional de Boxe (CNB), conta com 10 lutas, destaque para Robson Conceição, ouro no Rio 2016 e ex-campeão mundial dos super-penas, e Hebert Conceição, ouro em Tóquio 2021 e detentor do cinturão do peso-super-médio. O evento terá transmissão da TV Globo e do Canal Combate e entrada franca, mediante doação de 1kg de alimento não perecível (clique aqui para acessar).

Sergio Schildt, presidente da Recoma, empresa responsável por fornecer os ringues oficiais para as competições organizadas pela Confederação Brasileira de Boxe (CBBoxe), vê como positivo o encontro. “Será uma grande chance para fomentar a paixão pelo boxe nacional, contribuindo para o preenchimento do calendário da modalidade dentro do Brasil, para que novos nomes possam aparecer e que grandes campeões como os medalhistas olímpicos possam demonstrar todo o seu potencial dentro do nosso país”, afirma.

Uma das estrelas do card, Robson Conceição fará uma luta internacional contra o venezuelano Yonnaiquer Rondon Ávila num confronto de 10 rounds. Essa será a primeira luta do brasileiro após a perda do cinturão mundial do Conselho Mundial de Boxe. Robson conta com um cartel de 19 vitórias, três derrotas e um empate; enquanto Ávila possui 23 vitórias, quatro derrotas e um empate.

Hebert realiza a primeira defesa do cinturão da categoria, conquistado em 2024 com vitória sobre Esquiva Falcão, e está invicto profissionalmente com sete vitórias, quatro por nocaute. O desafiante será Thiago Ferreira da Silveira, que tem cartel de cinco vitórias e uma derrota. Finalizando o card principal, outra disputa de título brasileiro, a do peso-pena, entre Jackson Figueiredo, da Bahia, e Nathann Ramatis Soares. As demais sete lutas de quatro rounds cada compõem o card preliminar.

Programação

Card principal

Robson Conceição x Yonnaiquer Rondon (peso-super-pena)

Hebert Conceição x Thiago Ferreira (peso-super-médio)

Jackson Figueiredo x Nathann Ramatis (peso-pena)

Card preliminar

André Martins x Fábio Henrique (peso-meio-médio-ligeiro)

Rafael Sonak x Alan Sombra (peso-meio-pesado)

Junior Demolidor x Edson Foro (peso-médio-ligeiro)

Silvana Barbosa x Isadora Camile (peso-médio-ligeiro)

Ronaldo Silva x Fábio Gigante (peso-super-mosca)

Tiago Ribeiro x Victor Reis (peso-cruzador)

Luís Freitas x Carlos Cavalinho (peso-super-leve)

Serviço

Onde: Ginásio da AABB, Setor de Clubes Sul Trecho 2

Quando: Sábado (2/8), a partir das 18h

Ingressos: Grátis, mediante doação de 1kg de alimento não perecível via Sympla (clique aqui para acessar)