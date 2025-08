Polônia faz 3 a 0 e elimina Brasil da Liga das Nações Masculina de Vôlei

O Brasil está eliminado da Liga das Nações Masculina de Vôlei. Depois de voltar às quartas de final quebrando três anos de jejum, a Seleção perdeu para a Polônia por 3 sets a 0 na manhã deste sábado no Ginásio Beilun, em Ngibo, na China. As parciais foram de 28/26, 25/19 e 25/21 em 1h27 de confronto. Freguês dos europeus, o time verde-amarelo dá adeus ao torneio contra os adversários pela terceira vez seguida.

Com o resultado, os poloneses enfrentarão a Itália na finalíssima deste domingo, às 8h. Antes, às 4h, o time verde-amarelo decidirá o terceiro lugar contra a Eslovênia, derrotada por 3 a 1 pelos italianos na preliminar disputada na madrugada.

"Nós sabíamos que seria uma VNL muito difícil. somos uma equipe em reconstrução e agora é levantar a cabeça para enfrentar a Eslovênia e voltar pelo menos com uma medalha", lamentou Darlan. "Temos que entrar com essa mentalidade na disputa do bronze e não dar tantos pontos como foi contra a Polônia", afirmou Lucarelli, voltado para a disputa do terceiro lugar.

O primeiro set foi marcado pelo nervosismo do Brasil e os erros de ataque com passe na mão. Em uma das paralisações para as correções de rumo, o técnico Bernardinho subiu o tom nas advertências e o time voltou ainda mais tenso à quadra. Na parada seguinte, o treinador moderou a voz diante da reação e os liderados voltaram para a partida.

A Polônia havia aberto 22 x 17. O time verde-amarelo escalou ponto a ponto, ganhou moral e igualou o placar. O adversário chegou a comemorar a vitória no set ao fazer 27 x 25, mas um desafio solicitado pelo técnico Bernardinho favorável ao Brasil devolveu a Polônia à quadra. Mesmo assim, os líderes no ranking mundial fizeram 28 x 26, em 38 minutos.

A reação do Brasil não contagiou o time para o segundo set. Erros constantes de recepção e nas bolas agudas no meio da rede minaram a exibição do Brasil em uma parcial terrível. As dificuldades nos saques e a incapacidade de controlar jogadores decisivos como Sasak e Fornal deixaram a Polônia confortável para abrir 2 sets a 0 por 25 x 19.

A insegurança se repetiu no terceiro set. Enquanto a Polônia administrava o resultado, o Brasil rodada o elenco em busca de soluções e até equilibrou o set. No entanto, os erros de fundamento, como invasão, pé na linha na hora do saque e até pedidos de desafio equivocados aceleraram o fechamento da partida em 3 sets a 0. Há muito trabalho pela frente até os Jogos Olímpicos de Los Angeles-2028.