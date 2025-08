Brasileiro Gabriel Bortoleto faz marca histórica na F1 e largará em 7º no GP da Hungria

O brasileiro Gabriel Bortoleto, piloto da Sauber, alcançou uma marca histórica no treino classificatório realizado neste sábado (2/8) e largará em 7º no GP da Hungria neste domingo. Essa foi a melhor classificação na carreira do jovem piloto na Fórmula 1.

Chegou à etapa final de disputa da pole position na classificação (Q3) pela terceira vez nas últimas quatro corridas. No final do Q2, o brasileiro fez uma volta com um ótimo tempo e empurrou o Lewis Hamilton, sete vezes campeão mundial, a zona de eliminação. Bortoleto ficou a frente também do atual campeão, Verstappen que conquistou o topo nos quatro últimos anos.

Após a conquita, Bortoleto comemorou e disse estar ansioso para a corrida de domingo. "Estou super feliz com isso, a equipe tem feito um trabalho incrível. O fim de semana não começou tão bem e ganhar a confiança de volta e entender que o que eu precisava do carro foi incrível. Eu estou animado para a corrida de amanhã", declarou o piloto da Sauber.