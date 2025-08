Rally dos Sertões: conheça o espanhol campeão na Praia do Francês

Marechal Deodoro (AL) — Localizada no Litoral Sul de Alagoas, a Praia do Francês está entre as mais famosas do Brasil. O batismo remete ao período colonial, quando serviu como porto para navios piratas, inicialmente franceses, cujo objetivo era a exploração de Pau-Brasil. Muito tempo passou e um das costas mais badaladas do Nordeste viveu para ver um espanhol fincar a bandeira em um território que no passado seria inóspito. Tosha Schareina foi praticamente absoluto na categoria motos do Rally dos Sertões Petrobras 2025 e subiu ao lugar mais alto do pódio, neste sábado (3/8).

Tosha Schareina nasceu em Valencia, em 6 de março de 1995. Neste ano, estreou no Rally dos Sertões com toda pompa, devido ao vice-campeonato no Rally do Dakar, o mais relevante do planeta, conhecido pelas provas desafiadoras que atravessam desertos. O espanhol de 30 anos, da equipe Monster Energy Honda Team, levou a experiência para o Brasil. Não à toa, liderou cinco seis etapas disputadas. Havia a possibilidade de completar a campanha com as pontas dos últimos dois trechos. No entanto, as fortes chuvas no Litoral Sul de Alagoas impossibilitaram a largada para as provas, em respeito à segurança dos competidores.

A principal influência para Tosha Schareina no automobilismo foi o tio, Mariano, piloto de motocross de nível regional. O prodígio subiu em motos na infância mesmo, dominou o circuito de Paterna, em Valência, e deu início a uma carreira. O título no Rally dos Sertões se torna mais especial quando o espanhol relembra que há 10 anos assinou o primeiro contrato profissional com a Husqvarna. Em 2024, Tosha Schareina viveu um drama no Rally Dakar: sofreu uma queda, fraturou o pulso e prejudicou a sequência da temporada.

A vitória de Tosha Schareina na categoria duas rodas chama a atenção para os estrangeiros. Ele é o sétimo gringo, o segundo espanhol, ao lado de Marc Coma, ao comemorar o título das motos em 33 edições. Nas duas últimas disputas, o francês Adrien Metge reinou absoluto.

Desfecho

As duas últimas etapas do Rally dos Sertões, no sábado (2/8) e neste no domingo, foram canceladas devido às chuvas incessantes no Litoral Sul de Alagoas. Embora fossem trajetos mais curtos, em comparação aos percursos anteriores, não há autorização para provas sem a decolagem dos dois helicópteros de resgate, impossibilitados de acompanhar os competidores devido ao mau tempo.

Os campeões do Sertões 2025

Carros

Marcos Baumgart e Kleber Cincea (25h49min46s)



Veículos Utilitários de Tarefa (UTVs)

Zé Hélio e Ramon Sacilotti (25h11min49s)

Motos

Tosha Schareina (25h19min03s)

Quadriciclos

Marcelo Medeiros (28h41min05s)

*O repórter viajou a convite do Rally dos Sertões Petrobras

