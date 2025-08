Reinier se despede do Real Madrid e é aguardado em BH

Reinier tem acerto encaminhado com o Atlético - (crédito: Foto: Reprodução / Instagram)

Reinier está de malas prontas rumo a Belo Horizonte. O meia-atacante, de 23 anos, tem acerto encaminhado com o Atlético e se despediu do Real Madrid neste último sábado (2), de acordo com o jornal espanhol “Marca”.

O jogador é aguardo em Belo Horizonte para realizar exames e assinar com o Atlético. Segundo a publicação do jornal espanhol, o negócio acontece em um momento oportuno para as partes. Afinal, ele está em forma, mesmo sem jogar pelo Real Madrid.

Contratado em 2020, Reinier não conseguiu se firmar no Real Madrid. O investimento de R$ 136 milhões, no entanto, não deu retorno. Sem espaço, acumulou empréstimo por clubes como Girona e Granada, da Espanha; Borussia Dortmund, da Alemanha; e Frosisone, da Itália.

Durante os empréstimos, Reinier não conseguiu convencer e terminou devolvido para o Real Madrid. Nos últimos cinco anos, disputou 105 partidas, fez sete gols e deu oito assistências. O meia-atacante tem média de cerca de 21 jogos por temporada.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.