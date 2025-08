Cuiabá vence o Volta Redonda e encosta no G4 da Série B

O Cuiabá conquistou um resultado muito importante na Série B do Brasileirão. A equipe venceu o Volta Redonda por 2 a 0, na Arena Pantanal. O jogo aconteceu na noite desta segunda-feira (4). Com a vitória, o Cuiabá salta para o quinto lugar na tabela, com 31 pontos, e se aproxima do G4. Já o Volta Redonda, por sua vez, permanece na 17ª posição, dentro da zona de rebaixamento (Z4), com 21 pontos.

O grande nome da partida, de fato, foi um jogador estreante. O atacante argentino Alejandro Martínez teve uma estreia de gala com a camisa do Dourado. No primeiro tempo, ele deu um passe genial para Jader sofrer um pênalti. Já na segunda etapa, o próprio argentino marcou um belo gol para selar a vitória.

O jogo

O placar da partida foi construído com um gol em cada tempo de jogo. Aos 19 minutos da primeira etapa, Alisson Safira abriu o placar de pênalti. O segundo gol, contudo, veio aos 13 minutos do segundo tempo. Após um passe incrível de Calebe, Alejandro Martínez tocou com muita categoria na saída do goleiro.

O time da casa, de modo geral, dominou completamente a partida. O Cuiabá pareceu mais lúcido e criou as jogadas mais contundentes durante os 90 minutos. O Volta Redonda, por outro lado, mostrou muita limitação em campo. A equipe carioca, inclusive, não demonstrou poder de reação após sofrer o segundo gol.

A vitória, em resumo, recoloca o Cuiabá de vez na briga pelo acesso. O time mato-grossense ganha posições preciosas e se aproxima dos líderes. Para o Volta Redonda, no entanto, a situação é cada vez mais difícil. A equipe, enfim, segue afundada na zona de rebaixamento e precisará reagir logo.

Jogos da 20ª rodada da Série B

Quinta (31/7)

Vila Nova 1×2 Coritiba

Sexta (01/8)

Remo 0x2 Ferroviária

Operário 1×0 Criciúma

Sábado (2/8)

Botafogo-SP 2×1 América-MG

Amazonas 2×2 Goiás

Domingo (3/8)

Chapecoense 3×2 CRB

Novorizontino 1×1 Avaí

Athletico 1×1 Paysandu

Segunda (4/8)

Athletic 1×1 Atlético-GO

Cuiabá 2 x 0 Volta Redonda

