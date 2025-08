BOP Games desembarca em Brasília neste fim de semana

Consolidado como o maior festival multiesportivo e cultural da América Latina, o BOP Games chega a Brasília pela primeira vez, em 2025, após sete edições de sucesso em Belo Horizonte. Reconhecido pela grandiosidade, inovação e capacidade de unir esporte, cultura, gastronomia e entretenimento em um só lugar, o evento desembarca na capital federal com uma estrutura ainda mais robusta e promete transformar o Estádio Mané Garrincha e a Arena BRB em um grande centro de experiências nos dias 9 e 10 de agosto. A entrada é gratuita e os ingressos podem ser retirados pelo site oficial:www.bopgames.com.br.

O BOP Games chega à capital com uma programação que une esporte, cultura, gastronomia, sustentabilidade e lazer para toda a família. A expectativa é reunir mais de 30 mil visitantes e cerca de 12 mil atletas de todo o país. Mais que uma competição, o festival propõe uma experiência completa, com mais de 40 modalidades esportivas entre atividades competitivas e não competitivas. Divididas em cinco grandes eixos – Fight, Power, Run, Games e Extreme – as provas incluem práticas como crossfit, jiu-jitsu, muay thai, além de modalidades como speedline e agachamento. Para o público em geral, o evento também oferece atividades livres e oficinas de yoga, funcional, fit dance e capoeira.

A programação do festival inclui ainda o Jungle Food Festival, espaço gastronômico exclusivo que reúne pratos típicos da culinária brasileira e preparos exóticos com ingredientes inusitados. O evento contará também com apresentações musicais diárias, reunindo artistas locais e atrações de renome nacional, além de experiências culturais como festivais de dança, aulas abertas, apresentações circenses, teatro, oficinas culinárias e feira fitness. Pensado para atender todas as idades, o BOP Games terá um espaço kids com atividades infantis, feira de adoção de pets em parceria com ONGs locais, oficinas gratuitas para crianças da rede pública e espaço “pé na areia”, com atrações interativas ao ar livre.

O evento também promove ações de impacto social e ambiental, como coleta seletiva, uso de copos reutilizáveis, neutralização de carbono por meio de plantio de árvores e arrecadação de alimentos para instituições de caridade.

Reconhecido nacionalmente, o BOP Games já venceu prêmios como “Melhor Evento Esportivo do Ano”, concedido pelo Governo de Minas Gerais, e figura entre os principais projetos de inovação no segmento fitness e esportivo. Para além do entretenimento, o festival também funciona como vitrine de negócios, com uma feira voltada ao universo fitness, onde marcas se conectam com um público engajado em saúde, esporte e bem-estar.

O BOP Games conta com o apoio da Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal, destacando o papel de Brasília como palco de grandes eventos esportivos e culturais. Para o secretário Renato Junqueira, a chegada do festival à capital marca mais um avanço nesse cenário: “Brasília tem se consolidado como um polo de grandes eventos esportivos e culturais, e receber o BOP Games é mais uma prova disso. É um festival que vai muito além das competições: promove saúde, bem-estar, inclusão e desenvolvimento econômico. A Secretaria de Esporte tem orgulho de apoiar iniciativas que fortalecem a nossa capital como referência nacional no incentivo ao esporte e à qualidade de vida”, afirma.

Com entrada gratuita, o BOP Games promete movimentar Brasília com uma verdadeira celebração da cultura esportiva. A organização é conduzida por uma equipe especializada, com foco em excelência, segurança, responsabilidade social e sustentabilidade. A programação completa será divulgada em breve nas redes sociais e no site oficial do evento. Sobre o BOP Games Criado em 2018, o BOP Games é o maior festival multiesportivo e cultural da América Latina. Com sete edições realizadas em Belo Horizonte, o evento se consolidou como uma das principais plataformas de promoção do esporte, da saúde, do entretenimento e da cultura no Brasil.

A cada ano, milhares de atletas de todo o país se reúnem para competir em dezenas de modalidades divididas em cinco grandes eixos: Power, Fight, Extreme, Run e Games. Além das disputas, o festival se destaca por oferecer uma estrutura completa de experiências imersivas para o público geral, com atrações como feira fitness, aulas coletivas, oficinas, espaço kids, espaço pet, festival gastronômico e apresentações artísticas. Em 2025, o BOP Games chega à sua 8ª edição com uma novidade: a estreia da versão brasiliense, que será realizada nos dias 9 e 10 de agosto no Estádio Mané Garrincha e na Arena BRB. Já tradicional em Minas Gerais, o evento amplia sua atuação e reafirma seu propósito de unir pessoas por meio do movimento, da diversidade e do bem-estar.

SERVIÇO BOP Games 2025

Festival Multiesportivo e Cultural

Local: Arena BRB Mané Garrincha – Brasília/DF

Data: 9 e 10 de agosto de 2025

Entrada: gratuita (solidária: 1kg de alimento não perecível)

Site oficial e retirada de ingressos: www.bopgames.com.br Instagram: @bop.games