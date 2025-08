Copa do Brasil Feminina: Real Brasília recebe o Atlético-MG

Camisa 10 do Real, a meia Manu Balbinot crê no avanço da equipe brasiliense para as oitavas de final - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Após caminhar pela corda bamba para se manter vivo na elite do Brasileirão Feminino, o Real Brasília estreia na terceira fase da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, nesta quarta-feira (6/8), às 15h, no Estádio Bezerrão, no Gama. Os ingressos estão disponibilizados a partir de R$ 10,00 (meia-entrada), no site da Bilheteria Digital. Quase 10 anos longe do calendário, o mata-mata nacional delas retorna em 2025 e possibilita nova projeção para as Leoas do Planalto.

A vida na Série A1 do Campeonato Brasileiro não foi fácil para o clube do Distrito Federal. O time de Dedê Ramos passou longe de um bom desempenho na fase de pontos corridos, com 12 pontos conquistados de 45 possíveis e a 13ª colocação entre 16 equipes. Por pouco, o Real não sentiu o gosto amargo do rebaixamento. A fim de conquistar a redenção do torcedor, as Leoas aproveitam a vantagem do fator casa para garantirem a classificação às oitavas de final.

Nesta fase, o acesso para a próxima fase é decidido em jogo único, com decisão nos pênaltis, em caso de empate no tempo regulamentar. O histórico entre as duas equipes é favorável para o time da capital. Real Brasília e Atlético-MG duelaram três vezes. Em 2022, triunfou por 3 x 2. No ano seguinte, tropeçou por 1 x 0. O encontro mais recente, em 2024, teve comemoração brasiliense, por 3 x 1.

No início do ano, a diretoria fez uma renovação no elenco. Foram quase 20 novos rostos para compor o plantel. Para a camisa 10 Manu, esse fator e o pouco tempo de preparação explica o desempenho no Brasileirão Feminino. Com a expectativa de jogar pela primeira vez a Copa do Brasil, a catarinense acredita ser possível o Real Brasília avançar. "Expectativa de fazer diferente, ter um início melhor, estaremos mais entrosadas. Podemos começar diferente do que começamos o Brasileirão", analisou.

O último campeão da competição foi a parceria Audax/Corinthians, em 2016. O Vasco é o maior vencedor, com três títulos. Em seguida, estão os paulistas Santos, Portuguesa e São José, com duas taças, cada. Avaí/Kindermann e Ferroviária também entram na lista de vencedores da Copa do Brasil.

Há nove anos, o torneio não fazia mais parte do calendário feminino. Sessenta e cinco clubes das três divisões do Brasil e das 27 federações entraram na briga pelo título. Agora, 32 times disputam a terceira fase. O campeão leva para uma premiação de R$ 1 milhão, enquanto o vice-campeão acumula R$ 500,00 mil.

*Estagiária sob a supervisão de Victor Parrini

