CBF, Globo e NSports fecham acordo para transmitir Copa do Brasil feminina

CBF fecha acordo entre emissoras que garante jogos com exclusividades Foto: Rafael Ribeiro/CBF - (crédito: Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

A CBF fechou acordo com o Grupo Globo e a NSports para transmissão das partidas da Copa do Brasil Feminina. Os jogos da competição serão transmitidos ao vivo a partir da terceira fase da competição que teve início já nesta terça-feira (05) com quatro jogos.

A parceria prevê que o Grupo Globo terá quatro jogos exclusivos a cada rodada para transmissão, que podem ser veiculados na TV aberta pela Rede Globo, ou na TV fechada por meio dos canais SporTV.

A NSports, plataforma que opera tanto em streaming como na TV fechada, terá direito a transmitir dois jogos exclusivos a cada rodada.

Cada emissora poderá ainda transmitir até quatro jogos não exclusivos por rodada.

