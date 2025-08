Dudu terá recurso julgado pelo STJD nesta semana

Dudu espera reverter sua punição no STJD para voltar a jogar no Brasileiro - (crédito: Foto: Pedro Souza / Atletico)

O atacante Dudu terá recurso julgado Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) na próxima sexta-feira (08), em sessão que começará às 10h. O jogador juntamente com o Atlético, tentará reverter a decisão que puniu em seis jogos (três já cumpridos) por misoginia contra a presidente do Palmeiras, Leila Pereira.

Dudu já cumpriu a punição contra Palmeiras, Flamengo e Bragantino, pelo Brasileiro. Contudo, foi liberado pelo STJD para atuar em jogos da Copa do Brasil e estará disponível para enfrentar o Flamengo. Mas, caso consiga reverter sua decisão, poderá voltar a atuar pelo Brasileiro já no próximo final de semana diante do Vasco, pela 19ª rodada.

Em julho, a 5ª Comissão Disciplinar do STJD puniu Dudu por misoginia contra Leila Pereira, presidente do Palmeiras, seu ex-clube. A decisão resultou em suspensão nas competições organizadas pela CBF e multa de R$ 90 mil.

Dudu espera que essa turbulência toda passe logo, para assim recuperar o seu bom futebol, já que, depois que saiu do rival Cruzeiro não conseguiu mostrar o desempenho que teve em outro clubes, principalmente no Palmeiras.

