Real Brasília joga bem, mas Atlético Mineiro conquista classificação na Copa do Brasil

O Estádio Bezerrão recebe,u na tarde desta quarta-feira (6/8), o embate entre Real Brasília e Atlético Mineiro pela Copa do Brasil Feminina. Apesar do bom desempenho na partida, o carimbo no passaporte para a próxima fase ficou para as Vingadoras, após o triunfo por 2 x 0. A atacante Rayla abriu o placar com um gol de bicicleta aos 32 minutos da segunda etapa e, para garantir a classificação, Thalita ampliou a vantagem.

À beira do campo, a equipe candanga apresentou o novo comandante Victor Hugo, conhecido por Kaká. O treinador chega para assumir a reta final da temporada de 2025. O próximo compromisso das Leoas do Planalto no calendário brasiliense é o Candangão Feminino. O time estreia no torneio no próximo dia 16 de agosto, contra o Ceilândia. Os horários e os locais das partidas ainda não foram confirmados.

O jogo

Típico de um confronto eliminatório, Real Brasília e Atlético Mineiro iniciaram um duelo intenso. Aos 10 minutos, Rafa Travalão aproveitou a sobra na cobrança de escanteio para encher o pé e mandar direto na trave da goleira Tainá. Manu e Baião deram trabalho no setor direito de ataque. Em vantagem, a camisa 10 lançou para área, de encontro com a atacante Giovana que foi travada pela zaga mineira. A partida ficou pegada, o 0 x 0 no placar refletia a dificuldade dentro de campo e a decisão da classificação ficou para o segundo tempo.

A volta do intervalo trouxe mais ofensividade para as Leoas do Planalto. Destaque para a catarinense Manu, a meia participou de 90% das chegadas do Real Brasília no ataque. Com o passe da camisa 10, Maiara mandou em direção ao gol, mas Maike mostrou o talento na defesa para manter tudo igual no marcador. O time do DF provou do famoso ditado: quem não faz leva. Apesar da superioridade dentro de campo, foram as Vingadoras que marcaram o primeiro do jogo. De bicicleta, Rayla não deu chances para Dani Soares defender e mandou para o fundo da rede.

As donas da casa sentiram o gol sofrido. As Leoas do Planalto até buscaram um empate, mas o Atlético Mineiro preparou o time para fechar o cerco. Apesar do bom desempenho dentro das quatro linhas, a efetividade da partida ficou para as visitantes. Nos minutos finais, as alvinegras encontraram um contra-ataque. Novamente Rayla mandou em direção à meta adversária, no rebote de Dani Soares, Thalita aproveitou para ampliar o placar e garantir a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil Feminina.

Ficha técnica

Copa do Brasil Feminina - terceira fase

Real Brasília 0 x 2 Atlético Mineiro

Data e horário: 6/8 (quarta-feira), às 15h

Local: Estádio Bezerrão, Gama-DF

Arbitragem: Rejane Caetano da Silva (RJ)

Real Brasília

Tainá (Dani Soares); Luciana, Petra, Hilary e Pitty; Maiara, Renata e Beatriz; Baião, Manu e Giovana. Técnico: Victor Hugo.

Cartões amarelos: Manu e Giovana

Gol: não houve

Atlético Mineiro

Maike; Bárbara Melo, Káren, Hingredy e Karen Cristina (Tayane); Geysna, Laura Maria (Cindy Ramos) e Rafa Travalão (Rayla); Amália, Kélen (Thalita) e Letícia (Ju Pacheco). Técnica: Fabi Guedes.

Cartões amarelos: Karen Cristina, Bárbara Melo e Ju Pacheco

Gol: Rayla e Thalita