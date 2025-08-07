Panam Sports adiciona boliche e squash nos Jogos de Lima-2027

Assunção — Antes de focar as atenções nos Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção-2025 — marcados entre sábado (9/8) e 24 de agosto —, a Pan American Sports focou no futuro. Em Assembleia Geral realizada nesta quinta-feira (7/8), na capital paraguaia, a entidade reguladora das disputas poliesportivas no continente incluiu mais duas modalidades no Pan adulto de 2027. Em Lima, no Peru, o programa contará com boliche e squash.
A inclusão dos dois esportes sobe para 38 as modalidades garantidas no Pan de Lima-2027. Em junho, a Panam Sports definiu as outras 36 em acordo com o Comitê Executivo da entidade. Embora adicionados, boliche e squash não são novidades no programa pan-americano. As duas disputas distribuíram medalhas na edição de Santiago-2023 e estão juntas pela quinta vez consecutiva. O críquete segue como a única novidade prevista para o próximo ciclo.
“A pedido de muitos Comitês Olímpicos Nacionais e em razão do que esses esportes representam em nosso continente, o Comitê Executivo da Panam Sports, com a aprovação da Assembleia Geral, decidiu incluir o boliche e o squash na programação esportiva de Lima 2027. Com isso, agora são 38 esportes que serão apresentados em nossos Jogos na capital peruana”, disse o presidente da Panam Sports, Neven Ilic.
O evento em Assunção foi realizado na sede da Conmebol e contou com a presença do presidente do Paraguai, Santiago Peña Palacios; do vice-presidente do COI, Gerardo Werthein; do presidente da Panam Sports, Neven Ilic; e das principais autoridades esportivas do continente. A participação dos dirigentes também reforça a contagem regressiva para a realização do Pan Júnior.
Programa do Pan-2027
Esportes aquáticos – Natação, Mergulho, Polo Aquático, Natação Artística, Águas Abertas
Atletismo
Badminton
Handebol
Beisebol (masculino) / Softbol (feminino)
Boxe
Canoagem – Sprint, Slalom
Ciclismo – Pista, Estrada, Montanha, BMX Racing, BMX Freestyle
Grilo
Hipismo – Salto, Adestramento, Concurso Completo de Equitação
Escalada Esportiva
Esgrima
Esqui aquático
Futebol
Ginástica – Artística, Rítmica e Trampolim
Golfe
Judo
Hóquei
Karatê
Levantamento de peso
Luta
Patinação – Artística, Velocidade, Skate
Pelota Basca
Pentatlo Moderno
Remo
Rugby 7
Abóbora
Surfe
Tiro com arco
Tiro Esportivo
Taekwondo
Tênis
Tênis de mesa
Triatlo
Vela
Voleibol – Indoor e Praia
Raquetebol
Boliche