Torcedor morre ao passar mal durante partida do Campeonato Escocês

Um torcedor do Glasgow Rangers, de 70 anos, morreu neste domingo (10/8) depois de passar mal na arquibancada durante o jogo contra o Dundee FC. O jogo era válido pelo Campeonato Escocês, e foi realizado neste sábado (9/8). O jogo terminou empatado por 1 a 1.

Socorristas atenderam o idoso e o encaminharam para um hospital próximo com parada cardiorrespiratória, mas ele não resistiu.

Everyone at Rangers is devastated to have learned of the passing of one of our supporters at yesterday’s match with Dundee. The thoughts of the entire club are with their family and friends. We will be reaching out to the family to offer our support at this deeply sad and… pic.twitter.com/pfki6IBBDz — Rangers Football Club (@RangersFC) August 10, 2025





“Todos no Rangers estão devastados com a notícia da morte de um dos nossos torcedores no jogo contra o Dundee. Os pensamentos de todo o clube estão com a família e os amigos. Faremos contato com a família para oferecer o nosso apoio neste momento tão triste e difícil”, escreveu o clube em um comunicado postado nas redes sociais neste domingo (10).