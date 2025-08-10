InícioEsportes
OBITUÁRIO

Torcedor morre ao passar mal durante partida do Campeonato Escocês

Idoso de 70 anos passou mal em um jogo entre Rangers e Dundee FC pelo Campeonato Escocês

Idoso de 70 anos passou mal em um jogo entre Rangers e Dundee FC pelo Campeonato Escocês - (crédito: - Ian MacNicol/Getty Images)
Um torcedor do Glasgow Rangers, de 70 anos, morreu neste domingo (10/8) depois de passar mal na arquibancada durante o jogo contra o Dundee FC. O jogo era válido pelo Campeonato Escocês, e foi realizado neste sábado (9/8). O jogo terminou empatado por 1 a 1.

Socorristas atenderam o idoso e o encaminharam para um hospital próximo com parada cardiorrespiratória, mas ele não resistiu.

 

“Todos no Rangers estão devastados com a notícia da morte de um dos nossos torcedores no jogo contra o Dundee. Os pensamentos de todo o clube estão com a família e os amigos. Faremos contato com a família para oferecer o nosso apoio neste momento tão triste e difícil”, escreveu o clube em um comunicado postado nas redes sociais neste domingo (10).

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 10/08/2025 13:36 / atualizado em 10/08/2025 13:43
    x