Palmeiras sofre ataque com bombas e rojões na Academia de Futebol

Momento em que vândalos atacam a Academia de Futebol - (crédito: Foto: Reprodução)

A madrugada deste domingo (10) acabou sendo marcada por um episódio grave no Palmeiras. Bombas e rojões foram arremessados contra a Academia de Futebol, centro de treinamento do clube. A diretoria divulgou uma nota oficial e informou que acionou a Polícia Civil e vai registrar boletim de ocorrência. Além disso, as gravações das câmeras de segurança serão entregues para auxiliar nas investigações.

O ambiente já vinha turbulento desde a última terça-feira (5), quando torcedores apareceram na porta da Academia com cestas de doces, em um protesto inusitado contra Abel Ferreira e o elenco, na véspera do clássico com o Corinthians.

Assim, a eliminação para o rival nas oitavas da Copa do Brasil fez a tensão aumentar. No estádio, não faltaram xingamentos direcionados ao treinador, ao diretor Anderson Barros, à presidente Leila Pereira e aos jogadores.

A maior torcida organizada do clube, que está rompida com a diretoria, liderou os atos. Em alguns momentos, o protesto ganhou apoio de outros torcedores.

Veja a nota divulgada pelo Palmeiras:

