Assunção inicia Pan Jr com fogos e vibração no Defensores del Chaco

Assunção — A magia dos Jogos Pan-Americanos Júnior tomou conta de Assunção. Com uma cerimônia de abertura objetiva, encantadora e de trilha sonora bastante animada respeitando as tradições de cada país, a capital paraguaia deu às boas-vindas aos 4.014 atletas das delegações dos 41 comitês olímpicos envolvidos na festa esportivo. Com 363 competidores, o Brasil entrou no palco do Estádio Defensores del Chaco ao som de Magalenha.

O primeiro grande show do Paraguai nos Jogos Pan-Americanos foi a organização dos detalhes da cerimônia de abertura. Um grande palco repleto de telões foi posicionado por toda a extensão do Defensores del Chaco, tradicional casa da seleção de futebol do país. Direta, a celebração pelo início do Pan Júnior começou pontualmente no horário marcado, às 19h.



















Nem mesmo a normalmente maçante apresentação de autoridades roubou tempo precioso da festa. O presidente do Paraguai, Santiago Peña, e o do Comitê Olímpico, Camilo Pérez López Moreira tiveram os nomes anunciados e não discursaram. Apenas o presidente da PanAm Sports, Neven Ilic, e o diretor dos Jogos, Victor Pecci, falaram ao público. Chamou a atenção, porém, a popularidade de Camilo em relação ao Santiago. O mandatário esportivo foi aplaudido, enquanto o chefe do Executivo paraguaio, vaiado.

Os desfiles das delegações começaram às 19h12, com a entrada da Argentina. Os atletas do Brasil surgiram no Defensores del Chaco às 19h18 ao som de Magalenha, canção de Sérgio Mendes. O estádio se coloriu de verde e amarelo com as pulseiras distribuídas ao público, com os representantes do país abençoados por um bela lua cheia na noite fria de Assunção. Juliana Viana, do badminton, e Filipe Mota, do skate, conduziram os colegas na função de porta-bandeiras.

O desfile mais contagiante foi o do Paraguai. As luzes do estádio baixaram e os paraguaios ficaram de pé para receberem, sob aplausos, a extensa delegação do país. Tradicional em Jogos, os donos da casa ficaram por último. O espetáculo com drones iluminou a noite e desenhou no céu a bandeira do país anfitrião e elementos marcantes da cultura, como a bebida tereré e as Ruínas de Trinidad. A festa musical teve apresentações locais e o tema de Assunção-2025 Seremos Leyenda. O astro argentino Tiago PZK encerrou a comemoração com a chama pan-americana acessa.

Contagiado pela emoção de receber o evento esportivo mais importante da história do país, os paraguaios deixaram o Defensores del Chaco recheado de emoção e expectativa pelo desempenho dos atletas nas competições marcadas até 24 de agosto. Ressaltando o orgulho de o país de se transformar em anfitrião dos Jogos Pan-Americanos Júnior, a festa de abertura elevou todo o desejo do país de brilhar perante aos olhos do continente, independentemente do número de medalhas ao final.