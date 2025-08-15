Time de futebol americano apresenta homens na equipe de líderes de torcida

Time de futebol americano da NFL viraliza após adicionar homens na equipe de lideres de torcida - (crédito: Reprodução/tiktok/@Vikings)

O time de futebol americano, Minnesota Vikings, da NFL (liga número um do esporte nos EUA), repercutiu entre os fãs após postar em suas redes sociais um vídeo onde inclui homens na sua equipe de líderes de torcida. O conteúdo já conta com mais de 22 mil curtidas e cinco mil comentários.

O time apresentou seu novo time de “cheerleaders” no Instagram com a legenda: “A próxima geração de líderes de torcida acaba de chegar”. No vídeo, a nova equipe aparece dançando e realizando a coreografia, mas o que chamou atenção dos torcedores foi a inclusão de dois homens na equipe.

Os homens têm voltado a essa profissão desde 2018, quando os times Los Angeles Rams e New Orleans Saints adicionaram homens na sua equipe. A presença de homens na NFL é inédita desde que o Baltimore Colts (como era chamado), apresentou a primeira equipe de torcedoras da história, criando uma tradição que segue até hoje.

Apesar da inclusão e de ter recebido apoio de alguns fãs, o vídeo não foi bem aceito por outros torcedores que deixaram comentários maldosos em relação aos rapazes. “Eu acabo de perder todo meu respeito pelos Vikings”, comentou um usuário no Instagram. Já outro internauta chegou a dizer que deixaria o estado de Minnesota e que o time não o representava mais. Torcedores de outros times também vieram até as redes dos Vikings para deixar comentários com tom sarcástico. “Como fã dos Ursos, isso é ouro”, publicou um fã do time, Chicago Bears.