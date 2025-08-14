Santos negocia empréstimo de João Paulo para o Bahia

João Paulo está próximo de trocar o Santos pelo Bahia - (crédito: Foto: Reinaldo Campos/ Santos)

Sem perspectivas de sequência no Santos, o goleiro João Paulo, de 30 anos, está perto de trocar a Vila Belmiro pelo Bahia ainda nesta janela de transferências. O atleta, que tem contrato com o Peixe até dezembro de 2027, deve ser emprestado ao Tricolor de Aço com cláusulas que preveem possibilidade de compra ao fim do vínculo temporário.

Formado nas categorias de base santistas, João disputou apenas uma partida em 2025, no dia 23 de fevereiro, pelo Campeonato Paulista. Desde então, tem sido o reserva imediato de Gabriel Brazão, titular absoluto e considerado inegociável pela diretoria nesta janela. Sem sinais de que voltará a ter espaço, o goleiro e seu estafe passaram a buscar novos ares.

Além do interesse do Bahia, João recebeu sondagens de clubes do Brasil e do exterior. Entre elas, houve uma proposta de um time da Turquia, que representaria a primeira experiência internacional de sua carreira. Contudo, o arqueiro prioriza uma permanência no Brasil e vê com bons olhos uma chance no Tricolor de Aço.

Contudo, mesmo ciente da provável saída, o Santos não pretende ir ao mercado em busca de reposição imediata. O elenco conta, além de Brazão e João Paulo, com os jovens Diógenes e João Fernandes, ambos formados na base.

