Atleticano é condenado a 49 anos de prisão por morte de cruzeirense

Integrante de organizada do Atlético foi condenado a 49 anos e 7 meses de prisão pela morte de um torcedor do Cruzeiro, em 2022 - (crédito: Foto: Reprodução)

Integrante de uma organizada do Atlético, Yuri Ramon Pereira de Oliveira foi condenado a 49 anos e 7 meses de prisão pela morte de um torcedor do Cruzeiro, Rodrigo Marlon Caetano Andrade, de 25 anos. O atleticano cumprirá a pena em regime fechado pelo assassinato e por uma tentativa de homicídio. A pena cabe recurso. Contudo, ele não poderá recorrer em liberdade.

O crime ocorreu no dia 6 de março de 2022. Na época, organizadas de Atlético e Cruzeiro se enfrentaram no bairro Boa Vista, na Região Leste de Belo Horizonte. O juiz Luiz Felipe Sampaio Aranha determinou a expedição de mandado de prisão para o acusado. Porém, ele está foragido e não compareceu ao julgamento.

Além do crime de assassinato, Yuri Ramon Pereira de Oliveira respondeu por tentativa de homicídio contra um motociclista. Na ocasião, o homem na moto acabou atingido, mas sobreviveu. Dessa forma, o juiz considerou que a tentativa de homicídio ocorreu por motivo torpe e meio que impossibilitou a defesa, assim como na decisão sobre a morte do torcedor do Cruzeiro.

Segundo a Polícia Militar, cerca de 50 torcedores participaram da confusão na Região Leste da capital mineira. Rodrigo Marlon Caetano Andrade chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital de Pronto Socorro João XXIII. Contudo, não resistiu aos ferimentos causados pelo atleticano Yuri Ramon Pereira de Oliveira.

