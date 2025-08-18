InícioEsportes
OBITUÁRIO

Morre o jornalista esportivo Marcelo Bianconi, aos 69 anos

Bianconi teve carreira por diversas emissoras brasileiras, como Band, Globo, SporTV, ESPN Brasil, TV Cultura e RedeTV!

Bianconi tem passagens por diversos veículos brasileiros, como Band, Globo, SporTV, ESPN Brasil, TV Cultura e RedeTV!. Ele também foi secretário municipal de Esportes e trabalhava atualmente na TV Câmara - (crédito: Reprodução/Câmara Municipal de Mococa)
Bianconi tem passagens por diversos veículos brasileiros, como Band, Globo, SporTV, ESPN Brasil, TV Cultura e RedeTV!. Ele também foi secretário municipal de Esportes e trabalhava atualmente na TV Câmara - (crédito: Reprodução/Câmara Municipal de Mococa)

O jornalista esportivo Marcelo Bianconi morreu no domingo (17/8), aos 69 anos, vítima de um câncer. O enterro no jornalista ocorreu na manhã desta segunda-feira (18/8), no Cemitério São Sebastião, em Mococa, interior de São Paulo.

A filha do jornalista Sofia Archetti, em publicação nas redes sociais, deixou uma homenagem: "meu black bird voou… vc viverá pra sempre dentro de mim, principalmente seus ensinamentos de um coração puro, gratidão e as músicas que nunca mais serão mais as mesmas. Eu te amo pra sempre, quanto orgulho do homem que você é!!". 

Por meio de notas, a prefeitura e a Câmara Municipal lamentaram a morte do jornalista. "Marcelo Bianconi deixa um legado de competência, humildade e paixão pelo que fazia. Uma pessoa admirável, que fará muita falta e será lembrada com muito carinho por todos", afirma a Administração Municipal.

Já a Câmara Municipal, disse que "sua partida representa uma perda irreparável para o jornalismo e para a comunicação mocoquense. Neste momento de dor, a Câmara Municipal de Mococa, por meio de sua Presidência, vereadores e servidores, se solidariza com os familiares e amigos, desejando força e conforto a todos".

Bianconi teve carreira por diversas emissoras brasileiras, como Band, Globo, SporTV, ESPN Brasil, TV Cultura e RedeTV!. Ele também foi secretário municipal de Esportes e trabalhava atualmente na TV Câmara.

Saiba Mais

Raphaela Peixoto

Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, começou a carreira no Correio Braziliense na cobertura on-line de formação profissional e educação. Atualmente, cobre concursos e o funcionalismo da capital

Por Raphaela Peixoto
postado em 18/08/2025 12:38
