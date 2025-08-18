Ministra Anielle Franco denuncia ataques racistas e misóginos nas redes

A Ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, denunciou, nas redes sociais, ataques de racismo e misoginia que tem recebido na internet. Em um vídeo publicado no Instagram neste domingo (17/8) ela denuncia e exibe prints de comentários criminosos que, segundo a titular da pasta da Igualdade Racial, são recebidos com frequência na internet.

"Infelizmente, quase diariamente eu tenho mensagens como essa", disse Anielle Franco, destacando que é impressionante que a sociedade não tenha avançado plenamente na discussão sobre política, gênero e raça e na garantia total dos direitos humanos.

A ministra também destacou que a discussão sobre regulamentação das redes sociais para combater o racismo e a injúria racial não é nova e que o presidente Lula já assinou uma lei nesse sentido em 2023. Além disso, a primeira-dama Janja também tem defendido há tempos a regulamentação das redes sociais.

A ministra destaca, assim como outros integrantes do governo, que regulamentar as redes é um avanço na proteção dos direitos de todas as pessoas, inclusive das crianças. "Eu não posso normalizar e naturalizar tendo duas filhas pequenas. Então, que país é esse que eu quero e que eu luto para deixar para as minhas filhas?", questionou Anielle Franco.

Na semana passada, Anielle Franco cumpriu uma série de agendas no Nordeste ao lado da primeira dama Janja Lula da Silva. A ministra esteve em Pernambuco, Alagoas e Bahia, em eventos com pautas ligadas ao fortalecimento mulheres pescadoras e marisqueiras, juventude negra, povos de terreiro e cultura. No vídoe publicado nas redes sociais ela destacou que foi uma agenda "importante e potente".

Além de ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco é formada em jornalismo e letras e é ativista em questões de direitos humanos, gênero e raça. Ela também é irmã de Marielle Franco, assassinada em 14 de março de 2018 por violência política e de gênero.

