Hospital atualiza saúde do escritor Luis Fernando Verissimo

O Hospital Moinhos de Vento, em nota, informou que o escritor Luis Fernando Verissimo, 88 anos, segue internado no Centro de Terapia Intensiva Adulto da unidade de saúde em estado grave. Verissimo foi hospitalizado no domingo (17/8) com "princípio de pneumonia".
- Leia a nota na íntegra:
O Hospital Moinhos de Vento informa que o paciente Luis Fernando Veríssimo permanece internado no Centro de Terapia Intensiva Adulto da instituição, em estado grave, recebendo todas as medidas de suporte necessárias.
Equipe médica:
Luiz Antônio Nasi
Superintendente Médico
CRM-RS 11217
Guilherme Alcides Flores Soares Rollin
Médico Assistente
CRM-RS 21531
História
Veríssimo tem doença de Parkinson e problemas cardíacos. Em janeiro de 2021, o escritor sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) em casa. Na época, ele estava se recuperando de uma cirurgia na mandíbula realizada em novembro de 2020. O AVC afetou uma parte cognitiva do cérebro do cronista, dificultando a ordenação dos pensamentos. No ano seguinte, o escritor recebeu um marcapasso no coração.
Filho do escritor Érico Verissimo, Luis seguiu os passos do pai na literatura e é conhecido pelos textos em formato de crônicas, contos e poemas. Entre as obras mais conhecidas estão: O Analista de Bagé, Comédias da Vida Privada e Clube dos Anjos. O escritor nasceu em 26 de setembro de 1936, em Porto Alegre (RS).
Luis iniciou os estudos no Instituto Porto Alegre e passou por escolas nos Estados Unidos quando o pai lecionou em uma universidade da Califórnia. Ele voltou a morar nos EUA quando tinha 16 anos e estudou na Roosevelt High School, de Washington, onde também aprendeu sobre música, se apaixonou pelo jazz e começou a tocar saxofone.
Com informações da Agência Estado*