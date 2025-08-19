Saiba se Neymar na pré-lista da seleção de Carlo Ancelotti

A possível volta de Neymar à Seleção Brasileira ganhou novo capítulo com a divulgação da pré-lista de convocados para as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O atacante do Santos, junto ao goleiro Gabriel Brazão, também do clube paulista, aparece entre os nomes escolhidos por Carlo Ancelotti para os confrontos contra Chile e Bolívia, marcados para quarta-feira (04 de setembro) e segunda-feira (09 de setembro), respectivamente.

A convocação final será conhecida na segunda-feira (25 de agosto), em evento na sede da CBF, no Rio de Janeiro. A presença de Neymar, contudo, ainda depende de avaliações da comissão técnica sobre sua condição física. Revelado pelas categorias de base do Santos, o camisa 10 vive um momento de reabilitação desde a grave lesão no joelho sofrida em outubro de 2023, na última vez em que vestiu a camisa da Seleção, diante do Uruguai.

Em 2025, o atacante acumula 18 partidas disputadas, com seis gols marcados e três assistências, números que, embora considerados modestos, ganharam relevância após a atuação destacada na vitória por 3 a 1 sobre o Juventude, quando balançou as redes duas vezes. A partir desse jogo, Neymar completou sete partidas consecutivas atuando por 90 minutos, totalizando 1.400 minutos em campo no ano.

Enquanto isso, o ambiente no Santos é de instabilidade. A goleada por 6 a 0 sofrida diante do Vasco provocou a demissão do técnico Cleber Xavier, e o clube tenta reestruturar seu elenco em meio à luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Caso seja convocado, Neymar poderá desfalcar o time no duelo diante do Bahia, no sábado (24 de agosto), às 16h (horário de Brasília), em momento decisivo para a equipe.

A pré-convocação também incluiu nomes como Danilo (Botafogo), Estêvão (Palmeiras), e Rodrygo (Real Madrid), em uma estratégia que mescla juventude e experiência. Ancelotti, que assumiu a Seleção em maio, planeja usar os dois últimos jogos das Eliminatórias para testar formações e consolidar peças para o planejamento visando o Mundial nos Estados Unidos, México e Canadá. A preparação na Granja Comary prevê treinos voltados à adaptação à altitude de El Alto, onde o Brasil enfrentará a Bolívia.

O retorno de Neymar à lista dividiu opiniões entre torcedores e analistas. Parte da imprensa questiona se a convocação se sustenta pelo desempenho recente ou se decorre do peso simbólico de seu nome. Em entrevista recente, Ancelotti afirmou que "a experiência conta, mas todos precisam estar em forma para contribuir com o time".

Apesar das críticas, a possível presença do camisa 10 no Maracanã reacende o entusiasmo dos torcedores, sobretudo os santistas. A diretoria do clube, inclusive, estuda a renovação contratual do jogador, cujo vínculo atual vai até junho de 2026. Afinal, Neymar continua sendo visto por muitos como um elo entre diferentes gerações da Seleção.