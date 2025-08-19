Tributo a Oscar Niemeyer: conheça o logo do Mundial de Marcha Atlética

A identidade visual do Mundial de Marcha Atlética por Equipes na Esplanada dos Ministérios tem os traços do arquiteto da capital, Oscar Niemeyer - (crédito: Divulgação)

A 236 dias do Mundial de Marcha Atlética por Equipes, com o brasiliense medalhista de prata em Paris-2024 Caio Bonfim no papel de anfitrião, o evento inédito no hemisfério sul com sede no Distrito Federal, em 12 de abril de 2026, tem logo oficial. O Correio Braziliense teve acesso à identidade visual inspirada em três pilares: brasilidade, a obra do arquiteto Oscar Niemeyer e enaltecimento da cidade de Brasília. O plano foi usar as cores da bandeira e ilustrar um Brasil dono de uma imensa alegria.

O resultado agradou a Caio Bonfim. O atleta será um dos protagonistas da competição nas seis faixas da Esplanada dos Ministérios. “Me mostraram o logo e toda aquela beleza de Brasília, da arquitetura, conseguiram colocar. Então, Brasília tem tudo a ver. A cidade tem descoberto as atividades ao ar livre, a corrida de rua e a marcha atlética têm tudo a ver, então eu acho que vai ser muito bacana”, disse o medalhista ao podcast CB Esportes.

Veja o vídeo:

Leia também: Caio Bonfim conta os meses para o Mundial de Marcha Atlética em Brasília

Na entrevista ao Correio Braziliense, Caio Bonfim exaltou o esforço do Governo do Distrito Federal, da Federação de Atletismo do DF, da Confederação Brasileira de Atletismo e do Comitê Olímpico do Brasil (COB) para superar os concorrentes na escolha da sede. “Não é só mandar um e-mail. Tem um monte de pré-requisitos. Tinha Espanha, Polônia e Equador concorrendo. A primeira vez no hemisfério sul. O Brasil foi ganhando corpo e, de repente, vem a grande notícia. A galera está com os olhos voltados para a marcha atlética. Está com saudade da Olimpíada e Brasília vai nos receber”, emociona-se Caio Bonfim.

Logo do Mundial de Marcha Atlética por Equipes 2026, em Brasília (foto: Divulgação)

“Os melhores marchadores do mundo estarão em Brasília. Vamos mostrar ao país a força da marcha atlética”, disse em entrevista ao Correio Braziliense o presidente da Confederação Brasileira de Atletismo, Wlamir Campos. “É o primeiro Mundial de Marcha Atlética por Equipes no hemisfério sul. Nós precisávamos jogar luz na modalidade”.

Caio Bonfim também falou sobre a expectativa da Seleção Brasileira e dos adversários para a prova na capital do país. “Um misto do que a gente fez e ainda pode fazer. O Mundial de Marcha por Equipes é um presente depois de conquistar uma medalha olímpica. Evento muito grande porque os países podem levar até cinco atletas. Nos Jogos Olímpicos, são três. A China vem com time muito forte, Japão, Espanha, Itália. A nossa delegação é muito boa, de qualidade. A Viviane, Gabi, Erika, eu, Max, o Matheus. É muito bacana o que a gente está vivendo”, celebra o atleta do Centro de Atletismo de Sobradinho (CASO).

Por enquanto, as atenções estão voltadas para o Mundial de Atletismo, no Japão, mas Caio Bonfim está pronto para ser bombardeado pelos colegas marchadores sobre informações de Brasília. “Querem saber o local, o clima. Falei para ficarem tranquilos porque não tem seca em abril. Vai virar a chave quando passar o Mundial de Atletismo no Japão. Tenho que chegar em forma. Como atleta, tenho que me blindar um pouco desse peso (de competir em casa). Do contrário, eu não darei duas passadas”, admite.

Um dos favoritos no Mundial de Marcha Atlético por Equipes, Caio Bonfim já treina no roteiro escolhido para a prova. “Estou estudando o percurso com antecedência. Isso é um privilégio. A medalha olímpica trouxe esse poder e o prazer de competir em casa. Doze de abril de 2026 vai ser a realização de um sonho. O logo está lindo, com toda a beleza da arquitetura da cidade. O cenário ajuda”, exalta o protagonista candango.