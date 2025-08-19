Barcelona divulga novo terceiro uniforme para a temporada 2025/26

O Barcelona divulgou, nesta terça-feira (19), seu novo terceiro uniforme para a temporada 2025/26. Assim, a camisa é predominantemente laranja e faz uma homenagem aos sucessos da equipe, principalmente da final do Mundial de Clubes de 2009, que marcou o ápice do histórico título hexacampeão.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Dessa forma, esta será a oitava temporada em que o clube catalão utilizará uma indumentária laranja. A primeira vez aconteceu em 1991/92, quando conquistou sua primeira Taça dos Campeões Europeus.
Em seguida, voltou a usar a cor em 1997/98, quando teve uma campanha de sucesso, conquistando o Campeonato Espanhol, a Copa do Rei e a Supercopa Europeia.
Leia também: Único brasileiro na patinação de velocidade, atleta do DF busca pódio no Pan Júnior
No século XXI, o Barcelona trouxe de volta o laranja na temporada 2006/07. Na época, o uniforme era todo desta cor, com finas listras azuis e vermelhas na gola e nas mangas.
Na ocasião, a equipe chegou a conquistar seu segundo título da Liga dos Campeões, e ainda uma Supercopa da Espanha. Nomes importantes na história do clube como Carles Puyol, Xavi, Iniesta, Messi e Ronaldinho Gaúcho, entre outros, vestiram essa camisa.
Outros uniformes laranjas
Em 2009/10, o uniforme tinha a cor salmão, um tom entre laranja e rosa claro. O time, então, esteve na final do Mundial de Clubes de 2009, com a conquista do sexto título. Comandada por Guardiola, também venceu a La Liga, a Supercopa da Europa e a Supercopa da Espanha.
Ela também apareceu na temporada 2012/13, quando a camisa contou com um amarelo e laranja com um leve degradê. A última vez foi no segundo uniforme da temporada 2014/15, que teve o intuito de comemorar a Copa dos Campeões Europeus de 1992.
Por fim, a ideia do clube é acompanhar a campanha “Nós definimos o amanhã”, que começou com o lançamento do uniforme titular da temporada, relembrando o passado com o olhar voltado para o futuro.