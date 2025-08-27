DF recebe a segunda edição da Superliga Master, com 96 equipes

O Distrito Federal será palco da Superliga Master de Voleibol 2025, de 28 a 31 de agosto. Nesta segunda edição, a competição reunirá 96 equipes de 15 estados brasileiros, distribuídas nas categorias de 40+ a 55+, nos naipes masculino e feminino. Serão cerca de 200 partidas disputadas em diferentes quadras da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), do Centro Integrado de Educação Física (CIEF) e da Federação de Voleibol do Distrito Federal (FVDF).



O Brasília Vôlei estará representado em quatro categorias: masculino 40+, 45+ e 50+, além do feminino 45+. As equipes estreiam no primeiro dia do torneio, em confrontos contra adversários de várias regiões do país, como AABB Palmas, AMVP Maringá, BNB Fortaleza e Iate Roraima. A programação prevê jogos ao longo de toda a fase inicial, com rodadas pela manhã e à tarde.

Mais do que competição, a Superliga Master valoriza a longevidade esportiva e a integração entre gerações, reunindo atletas que seguem ativos no voleibol competitivo. Para o Brasília Vôlei, o torneio representa mais uma oportunidade de fortalecer a modalidade no Distrito Federal e reafirmar a presença no cenário nacional.

Programação

Quinta-feira (28/8)

9h20 – 45F: Brasília Vôlei x AABB DF / NVB – CIEF Q8

10h40 – 45M: Brasília Vôlei x AABB Palmas – AABB Q3

12h – 50M: Brasília Vôlei x AMVP Maringá – CIEF Q6

14h – 40M: Brasília Vôlei x Lince – AABB Q1

16h – 45F: Brasília Vôlei x BNB Fortaleza – CIEF Q8

17h20 – 45M: Brasília Vôlei x CC3 Mavericks – AABB Q3

18h40 – 40M: Brasília Vôlei x Iate Roraima – AABB Q1





Sexta-feira (29/8)

9h20 – 50M: Brasília Vôlei x CT Mano – AABB Q2

13h20 – 45F: Brasília Vôlei x Uirapuru / MVM – AABB Q3

14h40 – 50M: Brasília Vôlei x VD Master Team – AABB Q2

14h40 – 45M: Brasília Vôlei x Mundo Vôlei / CR/NVC – CIEF Q7

17h20 – 40M: Brasília Vôlei x MM Acre – FVDF