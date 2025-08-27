João Fonseca perde para Tomas Machac e se despede do US Open

Após a eliminação na segunda rodada, João repetiu a campanha feita no Australia Open, quando disputou pela primeira vez a chave principal do Grand Slam e não avançou para a próxima etapa - (crédito: ELSA / AFP)

Com oscilação durante o confronto, João Fonseca deu adeus ao US Open 2025, após ser batido por 3 sets a 0 (parciais de 7/6 (4), 6/2 e 6/3), pelo tenista tcheco Tomas Machac, em uma partida com quase duas horas de duração. O jovem iniciou bem a disputa, levando a primeira parcial para o tie-break. Porém, do segundo set em diante, assistiu ao adversário dominar o jogo e, sem sustos, o confirmar a classificação para a terceira rodada do torneio. Machac enfrenta o vencedor do embate entre Jakub Mensik e Ugo Blanchet.

Após a eliminação na segunda rodada, João repetiu a campanha feita no Australia Open, quando disputou pela primeira vez a chave principal do Grand Slam. Agora, o brasileiro aguarda a Copa Davis, de 12 e 14 de setembro. O Brasil enfrentará a Grécia na disputa por vaga à classificatória de 2026. Entre os dias 19 e 21, João se exibirá na Laver Cup, torneio com idealização de Roger Federer.

O carioca também fica na expectativa do término do US Open para saber se ficará acima do 44º lugar no ranking mundial, melhor colocação dele na carreira. No momento, o prodígio brasileiro ocupa a 45ª posição.

O jogo



O primeiro set foi bem equilibrado entre os tenistas. A disputa entre Fonseca e o tcheco foi bastante acirrada durante os games. O brasileiro se manteve à frente em uma boa parte da parcial, porém na reta final Machac utilizou do melhor serviço em quadra. Com ótimos saques, Tomas aproveitou dos erros de João para conquistar a virada no tie-break e encerrar o primeiro tempo. 7 a 6 para o europeu.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Machac começou acima da média na etapa seguinte. O jovem de 19 anos demorou para entrar de fato no set. Na parcial, estava em desvantagem com 3 a 1 no game. A atuação do brasileiro foi tímida contra o tcheco. Tomas Machac elevou o nível do jogo, aprimorou ainda mais o saque e, à frente, fez uma ótima devolução no break-point para triunfar no segundo set por 6 a 2.

Em quadra, o europeu se mostrou muito à vontade, de forma que, conseguia pressionar o João no saque. Atrás no set, com 4 a 2 no placar, Fonseca demonstrou frustração com o prejuízo. Após cometer duas duplas faltas, deu a chance do europeu no break point para fechar o game. O tenista brasileiro perdeu pontos importantes no game e, Machac trabalhou a bola curta, fechando o 6 a 3 e conquistar a classificação para a terceira rodada do US Open.

*Estagiária sob a supervisão de Victor Parrini