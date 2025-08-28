InícioEsportes
Esportes

Chris Ramos, do Botafogo, deixa São Januário de ambulância

Chris Ramos em saída de campo após choque de cabeça

Chris Ramos em saída de campo após choque de cabeça - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)
Chris Ramos em saída de campo após choque de cabeça - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)

O Botafogo já sabe que terá um desfalque para a partida contra o Bragantino, no Nilton Santos, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Chris Ramos teve um choque de cabeça com o goleiro Léo Jardim, do Vasco, no segundo tempo do jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, em São Januário.

Desta maneira, o protocolo de concussão foi confirmado na substituição de Chris Ramos. Centroavante foi para o hospital para realização de novos exames. Com isso, o camisa 9 não poderá atuar no sábado, contra o Bragantino, no Nilton Santos. De acordo com o protocolo, o jogador terá que ficar cinco dias fora dos jogos.

O espanhol foi susbstituído no início do segundo tempo por Savarino e foi de ambulância para o hospital. O atacante estava caminhando normalmente, lúcido e consciente.

O espanhol, que chegou ao clube recentemente, teve um desempenho notável ao marcar dois gols na vitória do Botafogo sobre o Juventude, no último domingo. A expectativa, aliás, é que a equipe sinta a ausência de Ramos, que se destacou como peça fundamental no ataque.

Com o resultado desta quarta-feira, o Botafogo, assim, precisa de uma vitória simples na partida de volta, no Nilton Santos. Um novo empate leva a disputa para os pênaltis.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  Twitter, Instagram e Facebook.

RJ
RJ

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 28/08/2025 00:06
    x