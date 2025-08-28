Chris Ramos, do Botafogo, deixa São Januário de ambulância

O Botafogo já sabe que terá um desfalque para a partida contra o Bragantino, no Nilton Santos, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Chris Ramos teve um choque de cabeça com o goleiro Léo Jardim, do Vasco, no segundo tempo do jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, em São Januário.

Desta maneira, o protocolo de concussão foi confirmado na substituição de Chris Ramos. Centroavante foi para o hospital para realização de novos exames. Com isso, o camisa 9 não poderá atuar no sábado, contra o Bragantino, no Nilton Santos. De acordo com o protocolo, o jogador terá que ficar cinco dias fora dos jogos.

O espanhol foi susbstituído no início do segundo tempo por Savarino e foi de ambulância para o hospital. O atacante estava caminhando normalmente, lúcido e consciente.

O espanhol, que chegou ao clube recentemente, teve um desempenho notável ao marcar dois gols na vitória do Botafogo sobre o Juventude, no último domingo. A expectativa, aliás, é que a equipe sinta a ausência de Ramos, que se destacou como peça fundamental no ataque.

Com o resultado desta quarta-feira, o Botafogo, assim, precisa de uma vitória simples na partida de volta, no Nilton Santos. Um novo empate leva a disputa para os pênaltis.

