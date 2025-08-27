Eliminação do Manchester United contra time da 4ª divisão gera festa no campo - (crédito: Reprodução/X)

A eliminação do Manchester United diante do Grimsby Town, nesta quarta-feira (27/8), pela segunda rodada da Copa da Liga Inglesa, gerou festança por parte da torcida do time da quarta divisão nacional. Após a vitória nos pênaltis, por placar de 12 x 11, seguido por empate em 2 x 2 no tempo regulamentar, parte dos 8.647 mil torcedores presentes no pequeno Blundell Park invadiram o gramado para comemorar com o elenco.

Confira:

Grimsby da 4ª divisão da Inglaterra acaba de eliminar o Manchester United da copa.



A torcida simplesmente invadiu o campo depois da cobrança kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/DqiXiDRSLi — Bagrescore Brazil (@BagrescoreBr) August 27, 2025

Torcedores do Grimsby tomam conta do gramado após o clube eliminar o Manchester United da Copa da Liga Inglesa! pic.twitter.com/xWsPYom5BB — Curiosidades PL (@CuriosidadesPRL) August 27, 2025

O desfecho positivo para o time mandante veio depois de reviravoltas. Aos 22' e 30 minutos de jogo, o atacante Vernam e o zagueiro Warren, respectivamente, abriram vantagem de 2 x 0 no placar. O passar do tempo, além de colocar o time de Manchester nas cordas, dava esperança ao Grimsby por uma eventual classificação.

Uma reação do time vermelho, no entanto, derrubou a vantagem construída até então. O recém-contratado atacante camaronêns Mbeumo e o zagueiro Maguire empataram o jogo em 2 x 2. A igualdade levou a decisão aos pênaltis.

Da marca da cal, poucas cobranças foram desperdiçadas. O placar de 12 x 11 evidenciou a ausência de erros nas batidas. Das 23 totais, apenas três foram perdidas. Porém, foi o United o responsável por desperdiçar a derradeira. O próprio Mbeumo perdeu a última oportunidade. Além dele, o brasileiro Matheus Cunha também assistiu a intervenção do goleiro adversário. Do lado do time mandante, apenas Oduor errou.

Responsável por uma intervenção durante o tira-teima, o goleiro do Grimsby, Christy Pym, declarou que também estava "um pouco irritado", pois se declara torcedor do Manchester United. Veja:

Christy Pym, goleiro do Grimsby, após a histórica classificação na Copa da Liga: "Sou torcedor do Manchester United, então também estou meio irritado!"pic.twitter.com/PCc7R4mub7 — Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) August 27, 2025

A vitória do Grimsby foi amplamente celebrada. Afinal, trata-se de uma equipe da quarta prateleira do país, distante de um tradicional clube da elite do futebol inglês.

O Grimsby Townrealidade só esteve na elite da liga inglesa em cinco oportunidades, e não figura nem mesmo na segundona desde a temporada 2002/2003. O Manchester United, enquanto isso, é o maior campeão inglês, ao lado do Liverpool, com 20 troféus, além de tricampeão europeu.