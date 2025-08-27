InícioEsportes
COPA DA LIGA INGLESA

Eliminação do Manchester United contra time da 4ª divisão gera festa no campo

Queda do gigante inglês na copa nacional ocorre depois de triunfo do Grimsby Town por 12 x 11 nos pênaltis

Eliminação do Manchester United contra time da 4ª divisão gera festa no campo - (crédito: Reprodução/X)
Eliminação do Manchester United contra time da 4ª divisão gera festa no campo - (crédito: Reprodução/X)

A eliminação do Manchester United diante do Grimsby Town, nesta quarta-feira (27/8), pela segunda rodada da Copa da Liga Inglesa, gerou festança por parte da torcida do time da quarta divisão nacional. Após a vitória nos pênaltis, por placar de 12 x 11, seguido por empate em 2 x 2 no tempo regulamentar, parte dos 8.647 mil torcedores presentes no pequeno Blundell Park invadiram o gramado para comemorar com o elenco. 

Confira: 

 

O desfecho positivo para o time mandante veio depois de reviravoltas. Aos 22' e 30 minutos de jogo, o atacante Vernam e o zagueiro Warren, respectivamente, abriram vantagem de 2 x 0 no placar. O passar do tempo, além de colocar o time de Manchester nas cordas, dava esperança ao Grimsby por uma eventual classificação. 

Uma reação do time vermelho, no entanto, derrubou a vantagem construída até então. O recém-contratado atacante camaronêns Mbeumo e o zagueiro Maguire empataram o jogo em 2 x 2. A igualdade levou a decisão aos pênaltis. 

Da marca da cal, poucas cobranças foram desperdiçadas. O placar de 12 x 11 evidenciou a ausência de erros nas batidas. Das 23 totais, apenas três foram perdidas. Porém, foi o United o responsável por desperdiçar a derradeira. O próprio Mbeumo perdeu a última oportunidade. Além dele, o brasileiro Matheus Cunha também assistiu a intervenção do goleiro adversário. Do lado do time mandante, apenas Oduor errou.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Responsável por uma intervenção durante o tira-teima, o goleiro do Grimsby, Christy Pym, declarou que também estava "um pouco irritado", pois se declara torcedor do Manchester United. Veja:

 

A vitória do Grimsby foi amplamente celebrada. Afinal, trata-se de uma equipe da quarta prateleira do país, distante de um tradicional clube da elite do futebol inglês.

O Grimsby Townrealidade só esteve na elite da liga inglesa em cinco oportunidades, e não figura nem mesmo na segundona desde a temporada 2002/2003. O Manchester United, enquanto isso, é o maior campeão inglês, ao lado do Liverpool, com 20 troféus, além de tricampeão europeu. 

Saiba Mais

Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 27/08/2025 19:46
x